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Depremzedeler için gönderilen gemide 1000 öğrenci YKS'ye hazırlanıyor

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#İskenderun#Hatay#Deprem
Depremzedeler için gönderilen gemide 1000 öğrenci YKSye hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 10:19

HATAY’ın İskenderun ilçesinde depremzedeler için limana getirilen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi'nde 1000'e yakın öğrenci, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) çalışıyor.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkımlara neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedeler için limana, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi getirildi. Gemi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 8’inci ve 12’nci sınıf depremzede öğrenciler için okul ve yurda dönüştürüldü. 10 Nisan’da ilk ders zilinin çaldığı gemide 70 öğretmen, depremden sonra kitaplarından uzak kalan öğrencileri sınava hazırlamaya başladı.

'YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN SONRA ETÜTLERE GİRİYORLAR'

Geminin Akademi Destekleme ve Yerleştirme Kurs Merkezi Genel Koordinatörü Cihangir Kaya, "Burası Milli Eğitim Bakanlığı ile Karadeniz Holding arasında imzalanan bir protokol kapsamında oluşturulmuş kurs merkezidir. Bu kurslar normalde 18 saat olması gerekiyor. Ancak biz 35 saate kadar çıkardık. 35 saat öğrencilere yüz yüze eğitim veriyoruz. Yüz yüze eğitimden sonra öğrencilerimiz etütlere giriyorlar. Etütlerde bireysel çalışmalar yapabiliyorlar. Hem öğretmenleriyle hem kendi aralarında ve konularla ilgili ayrıntıları inecek kadar zamanları var. Akşam uyku saatine kadar öğretmenler eşliğinde sürekli eğitim alıyorlar. Depremden etkilenen öğrencilerimizin psikolojilerine ve hayat standartlarına çok iyi geldi. Öğrenciler normalde gemide yaşamanın vermiş olduğu farklı bir psikolojiyi burada yaşıyorlar. Psikolojik olarak rahatlar, çünkü bina korkusu geçirdikleri için bu endişeyi yaşamıyorlar" dedi.

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Deneme analizinde öğrencilerden ciddi verimler aldıklarını kaydeden Kaya, "Koordine edilmiş farklı illerden gelmiş öğretmenlerimiz bize ders anlatımına hem de etüt ve pansiyon düzenimizde destek oluyor. Yaklaşık 70'e yakın kendi kadromuz, öğretmenlerimiz var. Kalabalık ve yoğun öğretmen topluluğu ile 1000 öğrenciye eğitim veriyoruz” diye konuştu. (DHA)

 

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#İskenderun#Hatay#Deprem

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