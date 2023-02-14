Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depremzedeler için 15 ton tıbbi ekipman taşıyan Japon uçağı Adana’ya iniş yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Deprem#Japonya
Depremzedeler için 15 ton tıbbi ekipman taşıyan Japon uçağı Adana’ya iniş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 11:40

JAPONYA’dan içerisindeki sahra hastanesiyle birlikte toplamda 15,4 ton sağlık ekipmanıyla yola çıkan uçak, Adana’daki İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’na iniş yaptı. Uçaktan araçlara yüklenen malzemeler, depremzedeler için Gaziantep’e gönderilecek.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen 10 kente yurt içi ve yurt dışından yardımlar devam ediyor. Gelen yardım malzemelerinin deprem bölgelerine ulaştırılması için lojistik merkeze dönüştürülen Adana İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’na gün içinde farklı ülkelerden yardım malzemesi veya yardım ekibi taşıyan onlarca uçak iniş yapıyor. Bugün sabah saatlerinde de Japonya’dan kalkan ve içerisinde sahra hastanesiyle birlikte toplamda 15,4 ton tıbbi ekipman taşıyan uçak üsse iniş yaptı. Uçağı getiren Japon kafilesini Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Suzukı Kazuhiro karşıladı.

73 KİŞİLİK JAPON ARAMA-KURTARMA EKİBİ BÖLGEDE

Uçak indikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükelçi Kazuhiro, bugün 15,4 tonluk tıbbi ekipmanın Gaziantep’e ulaştırılacağını söyledi. 36 kişiden oluşan sağlık ekibinin de bölgeye gideceğini kaydeden Kazuhiro, “Bundan sonra gelecek ekiple beraber toplamda 75 kişi gelmiş olacak. Ayrıca diğer sevkiyatlarla birlikte toplamda 25 tonluk ekipman ve yardım malzemesi ulaştırılmış olacak. Bugün sabah Ankara Esenboğa Havalimanı’na yardım malzemesi taşıyan başka bir Japon uçağı indi.

Haberin Devamı

İçerisinde çadır, uyku tulumu ve battaniye gibi 15 bin kişilik malzeme var. Bu malzemeler Kahramanmaraş ve Hatay’a gönderilecek. deprem meydana geldikten hemen sonra arama-kurtarma ekibimiz bölgeye geldi. Şu an enkaz bölgelerinde 73 kişilik Japon ekip faaliyet gösteriyor. Ayrıca Japon hükümeti olarak finansal ve insani yardımda bulunuyoruz. Bu yardımlar, bölgedeki ihtiyaçlara göre devam edecek. Japonya’da gelen malzemelerin zor durumda kalan Türk dostlarımıza yardımcı olmasını diliyorum” dedi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Deprem#Japonya

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem
Nasıl devrildiler Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

Nasıl devrildiler? Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor? “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

#Kahramanmaraş Depremi