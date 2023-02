Depremzedeler gelmeye başladı... 'Öğrencilere minnettarız yurtlarını bize verdiler'

Haberin Devamı

Ülke genelindeki KYK yurtlarında büyük bir hareketlilik var. Bir yandan öğrenciler valizlerini toplayıp ayrılıyor, bir yandan da afet bölgesinden gelen vatandaşlar birer birer odalara yerleştiriliyor. İstanbul’daki Büyükçekmece Öğrenci Yurdu’ndayız. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinden İstanbul’a gelen Cuma Kumari, birkaç gün önce yerleşmiş yurda. Yaşadığı zorlu günlerin izini yüzünde taşıyan Kumari, çekirdek ailesini kurtarıp geldiğini fakat akrabalarını ve tanıdığı birçok insanı depremde kaybettiğini gözleri dolarak anlatıyor: “Evimiz yıkıldı. Oradaki herkes bir yere kaçtı, biz de İstanbul’a. Buraya geldiğimizde yurtta öğrenci yoktu, odalar bizim için hazırdı. Şu an iyiyiz ama insanın evi gibi olmuyor. Birçok akrabamızı ve tanıdıklarımızı kaybettik. Burada her şeyimiz var şu an ama insanın içindeki ateş sönmeyince faydası olmuyor.”

Yurda yerleşenlerden biri de Aşkar Ailesi. Depremi Hatay Antakya’da yaşamışlar. Kızını ve Alzheimer hastası babasını alıp gelen Aşkar’ın yanında ablası Zeynep Göktürk de var.Ailenin acısı gözlerinden okunurken yüzlerinde hem büyük bir yorgunluk hem de depremden kalan yara izlerini taşıyorlar. Bilal Aşkar, “Orada enkaz altında daha binlerce kişi var. Bizim bu depremden sağ kurtulmamız tam bir mucize. Çoğu bina yerin altına girdi” diye anlatıyor yaşadığı dehşeti.

Doğup büyüdüğü Adıyaman’dan sadece canını ve canından çok sevdiği çocuklarını kurtarıp İstanbul’daki yurda yerleşen Yunus Yaman’ın kelimeleri boğazında düğümleniyor: “Buraya yerleştik, içeride odalarda ranzalar var çok şükür yatacak yerimiz, sıcak odamız oldu. Yemek de veriyorlar bize. Her ihtiyacımız görülüyor. Öğrencilere de devlete de çok teşekkür ediyoruz. Acımız çok taze. Orada cenazeleri üst üste atıyorlardı ve ne yapacağımızı bilemiyorduk. Evimiz yıkılmamıştı ama her yeri çatlak içindeydi. Biz canımızı kurtardık kaçtık, zaten eşyayı düşünecek halimiz yoktu. Çocuklarım sağ olsun yeter bana.”

ÖĞRENCİLER İÇİN NÖBETÇİ YURTLAR DEVREDE

YURTLARINI boşaltmak zorunda olan ancak zorunlu staj programına tabi öğrenciler için nöbetçi yurtlar ayarlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalmakta olan ve ailesi deprem bölgesinde ikamet eden, yabancı uyruklu olan, tıp fakültesi 4, 5 ve 6’ncı sınıflarıyla diş hekimliği 4 ve 5’inci sınıflarında öğretim gören, zorunlu staj ya da uygulamalı derslere devam eden öğrenciler nöbetçi yurtlarda kalabilecek. İstanbul’da kız öğrenciler için Avrupa Yakası’nda Fatih Sultan Mehmet yurdu, Anadolu Yakası’nda ise Akaddın Hacı Mustafa Tarman yurdu nöbetçi. Erkek öğrenciler içinse Kadırga ve Şişli Erkek yurdu hazırlandı.

ÇOCUKLARIN KOMUTAN ABLASI

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya’da tüm kurumlar seferber olup saha çalışması yürütürken, kadın askerler de çocuklara şefkatleriyle ablalık yapıyor. Sahada ekip arkadaşlarına yardım eden Jandarma Astsubay Üstçavuş Belkıs Şahiner, çocuklarla yakından ilgileniyor, depremin izlerini hafızalarından silmelerine yardımcı oluyor. (DHA)