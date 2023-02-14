Depremzedeler gelmeye başladı... 'Öğrencilere minnettarız yurtlarını bize verdiler'

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Ülke genelindeki KYK yurtlarında büyük bir hareketlilik var. Bir yandan öğrenciler valizlerini toplayıp ayrılıyor, bir yandan da afet bölgesinden gelen vatandaşlar birer birer odalara yerleştiriliyor. İstanbul’daki Büyükçekmece Öğrenci Yurdu’ndayız. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinden İstanbul’a gelen Cuma Kumari, birkaç gün önce yerleşmiş yurda. Yaşadığı zorlu günlerin izini yüzünde taşıyan Kumari, çekirdek ailesini kurtarıp geldiğini fakat akrabalarını ve tanıdığı birçok insanı depremde kaybettiğini gözleri dolarak anlatıyor: “Evimiz yıkıldı. Oradaki herkes bir yere kaçtı, biz de İstanbul’a. Buraya geldiğimizde yurtta öğrenci yoktu, odalar bizim için hazırdı. Şu an iyiyiz ama insanın evi gibi olmuyor. Birçok akrabamızı ve tanıdıklarımızı kaybettik. Burada her şeyimiz var şu an ama insanın içindeki ateş sönmeyince faydası olmuyor.”
ÖĞRENCİLER İÇİN NÖBETÇİ YURTLAR DEVREDE
YURTLARINI boşaltmak zorunda olan ancak zorunlu staj programına tabi öğrenciler için nöbetçi yurtlar ayarlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalmakta olan ve ailesi deprem bölgesinde ikamet eden, yabancı uyruklu olan, tıp fakültesi 4, 5 ve 6’ncı sınıflarıyla diş hekimliği 4 ve 5’inci sınıflarında öğretim gören, zorunlu staj ya da uygulamalı derslere devam eden öğrenciler nöbetçi yurtlarda kalabilecek. İstanbul’da kız öğrenciler için Avrupa Yakası’nda Fatih Sultan Mehmet yurdu, Anadolu Yakası’nda ise Akaddın Hacı Mustafa Tarman yurdu nöbetçi. Erkek öğrenciler içinse Kadırga ve Şişli Erkek yurdu hazırlandı.
ÇOCUKLARIN KOMUTAN ABLASI
Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya’da tüm kurumlar seferber olup saha çalışması yürütürken, kadın askerler de çocuklara şefkatleriyle ablalık yapıyor. Sahada ekip arkadaşlarına yardım eden Jandarma Astsubay Üstçavuş Belkıs Şahiner, çocuklarla yakından ilgileniyor, depremin izlerini hafızalarından silmelerine yardımcı oluyor. (DHA)