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Depremzedeler, evlerinin duvarına numarasını yazıp gitmiş

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#Deprem#Hatay#Antakya
Depremzedeler, evlerinin duvarına numarasını yazıp gitmiş
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 12:24

Hatay'da depremde ağır hasar alan birçok binanın duvarına, ev sahiplerinin cep telefon numaralarını yazdıkları görüldü. Hasar tespit çalışmalarını sürdüren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ise ulaşamadıkları ve acil yıkılacak binaların duvarlarına imzalı bildirim tutanağı asıyor.

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Hatay'da Antakya, Samandağ, Defne gibi depremin büyük yıkıma sebep olduğu bölgelerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı teknik ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bakanlık teknik ekipleri, Derem bölgesinde hasar durumuna göre acil yıktırılacak binaları da belirliyor. Bu kapsamda ev sahiplerine ulaşılamayan binalarla ilgili yıkım kararı binaların üzerine asılıyor.

Depremzedeler, evlerinin duvarına numarasını yazıp gitmiş

AĞIR HASARLI BİNALARDAKİ TEHLİKEYE KARŞI UYARI

Deprem sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yapılan hasar tespiti çalışmalarında can ve çevre güvenliği büyük risk görülen ve 'Yıktırılacak Bina (Acil Yıktırılacak)' statüsünde olan binalarla ilgili ev sahiplerine ulaşılamayan binalara asılan 'Acil Yıktırılacak Bina İlanen Bildiri Tutanağı' ile bildirimde bulunuluyor. Tutanaklarda, binanın acil yıktırılacak, ağır hasarlı olması nedeniyle girilmesinin tehlikeli olduğu uyarısı da yer alıyor.

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Depremzedeler, evlerinin duvarına numarasını yazıp gitmiş

Öte yandan kentte birçok ağır hasarlı ve yıkımı yapılacak binanın duvarlarında ise ev sahiplerinin cep telefon numaralarını yazdıkları görüldü.

Depremzedeler, evlerinin duvarına numarasını yazıp gitmiş

Deprem sonrası diğer kentlere gitmiş veya Hatay'daki çadır/konteyner kentlere yerleştirildiği için ağır hasar alan evinden uzaklaşan birçok depremzede, yıkım veya gerek duyulan resmi işlemler açısından kendilerine ulaşılması adına evlerinin duvarlarına cep telefonlarını yazdı.

Depremzedeler, evlerinin duvarına numarasını yazıp gitmiş

Özellikle Antakya'da ağır hasarlı birçok binanın duvarında bu şekilde telefon numaralarını görmek mümkün. Yıkım kararı verilen binalarda kırmızı renkte çarpı işaretleri de bulunuyor.

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Depremzedeler, evlerinin duvarına numarasını yazıp gitmiş

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#Deprem#Hatay#Antakya

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