Depremzede ve hayırseverlerle kardeşlik sofrasında buluştu

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TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır ev sahipliğindeki iftara İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Yerlikaya, İstanbul Milletvekili Canan Kalsın ile hayırsever işinsanlarından Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun eşi Reyhan Kalyoncu’nun da aralarında olduğu hayırseverler de katıldı.

(Soldan sağa) Depremzede Merve Demirkaya - Depremzede Elif Demirkaya - Meltem Demirören Oktay

DEPREM BÖLGESİNE 20 TIR

Emine Erdoğan, depremzede vatandaşların acılarını adeta bir aile ferdi gibi paylaşan hayırsever vatandaşlar ile kardeşlik sofrasında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 6 Şubat depreminin ardından TOGEMDER’in 20 adet TIR’ını Adıyaman ve Hatay’a gönderdiğini hatırlatan Erdoğan, “Deprem bölgesinden gelen 41 aileye, Üsküdar’da ev tahsis edilmesini sağladı. Derneğimiz, bölgedeki kadın girişimcilere malzeme desteği sağlarken, çocuklara yönelik psikososyal destek merkezi açtı. Kurulan sosyal marketlere ürün temin eden TOGEMDER, bu zorlu süreçte de milletimizin güçlü bir destekçisi oldu. Emeği geçen, destek sunan, en ufak katkısı olan her bir üyemize, gönüllümüze ve hayırsevere can-ı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.