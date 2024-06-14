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Depremzede Üveys kazada öldü: Mezuniyetini göremedi

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#Isparta#Eğirdir#Kaza
Depremzede Üveys kazada öldü: Mezuniyetini göremedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 07:00

Isparta Eğirdir’de otomobilin takla attığı kazada depremzede üniversite öğrencisi Üveys Sırlı hayatını kaybetti, ablası ve aynı üniversiteden 3 arkadaşı yaralandı. Kahramanmaraş depreminde annesi ölen Sırlı’nın dün törenle mezun olacağı, ablasının da bunun için ilçeye geldiği öğrenildi. Kazadan sonra yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde “Kardeşim nerede?” diye ağlayan Misline Sırlı’nın görevlilere, “Abi yaşıyor mu?” dediği duyuldu.

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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde dün saat 02.30 sıralarında Üveys Sırlı’nın (21) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Takla atan otomobilin içinde bulunan Üveys Sırlı, ablası Misline Sırlı, arkadaşları Kerem Sümbül, Tahir Gencay ve Sultan Odabaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Üveys Sırlı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

EĞLENCE DÖNÜŞÜ KAZA

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 2’nci sınıf öğrencisi Üveys Sırlı’nın okuldan arkadaşları Kerem Sümbül, Tahir Gencay, Sultan Odabaş ve ablası Misline Sırlı’nın dün gece birlikte eğlendiği, kazanın da dönüşte meydana geldiği öğrenildi. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde annesi ölen Üveys Sırlı’nın dün törenle mezun olup ilçeden ayrılacağı, ablası Misline Sırlı’nın da bunun için Kahramanmaraş’tan Eğirdir’e geldiği belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Sırlı’nın cenazesinin Kahramanmaraş’a gönderileceği öğrenildi. Okulda dün yapılması planlanan mezuniyet töreninin de iptal edildiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

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#Isparta#Eğirdir#Kaza

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