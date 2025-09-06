×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Depremzede SMA’lı Yasmin Elif'ten acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Adana#SMA Tip-1#Yasmin Elif Salman
Depremzede SMA’lı Yasmin Eliften acı haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 16:06

Adana'da 7 aylıkken tedavi dönüşü ambulansın devrilmesi sonucu ölümden dönen, 6 Şubat depreminde 9 cihaza bağlı halde 19 katlı apartmandan ailesiyle çıkan SMA Tip-1 hastası Yasmin Elif Salman (4), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Haberin Devamı

Merkez Sarıçam ilçesinde oturan kurye Vedat Salman (27) ile hastanede temizlik görevlisi olan Hilal Salman (25) çiftinin ilk çocukları Yasmin Elif'e, 40 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Teşhis sonrası aile, 'Zolgensma' gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattı. Kampanya sürecinde Yasmin Elif, 27 Nisan 2022'de İstanbul'dan tedaviden dönerken ambulansın devrilmesi sonucu yaralandı. Kahramanmaraş merkezli depremlere oturdukları 19 katlı binada yakalanan Yasmin Elif Salman, 9 cihaza bağlı halde çıkartıldı. Yasmin Elif'e Mayıs 2023’te tedavi için gerekli para toplandı. Yasmin Elif, Dubai’de tedavi gördükten sonra kente döndü.

Ancak Salman ailesinin mutluluğu kısa sürdü. Geçen şubat ayında evde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan Yasmin Elif, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü yoğun bakımda bugün yaşamını yitirdi. Yasmin Elif Salman’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Haberin Devamı

Yasmin Elif, işlemlerin tamamlanmasının ardından Küçükoba Mezarlığı’nda defnedilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#SMA Tip-1#Yasmin Elif Salman

BAKMADAN GEÇME!