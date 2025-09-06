Depremzede SMA’lı Yasmin Elif'ten acı haber

Haberin Devamı

Merkez Sarıçam ilçesinde oturan kurye Vedat Salman (27) ile hastanede temizlik görevlisi olan Hilal Salman (25) çiftinin ilk çocukları Yasmin Elif'e, 40 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Teşhis sonrası aile, 'Zolgensma' gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattı. Kampanya sürecinde Yasmin Elif, 27 Nisan 2022'de İstanbul'dan tedaviden dönerken ambulansın devrilmesi sonucu yaralandı. Kahramanmaraş merkezli depremlere oturdukları 19 katlı binada yakalanan Yasmin Elif Salman, 9 cihaza bağlı halde çıkartıldı. Yasmin Elif'e Mayıs 2023’te tedavi için gerekli para toplandı. Yasmin Elif, Dubai’de tedavi gördükten sonra kente döndü.

Ancak Salman ailesinin mutluluğu kısa sürdü. Geçen şubat ayında evde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan Yasmin Elif, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü yoğun bakımda bugün yaşamını yitirdi. Yasmin Elif Salman’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Yasmin Elif, işlemlerin tamamlanmasının ardından Küçükoba Mezarlığı’nda defnedilecek.