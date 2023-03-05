Depremzede otomobillerine change önlemi

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Depremlerde zarar gören ve emniyet güçleri tarafından belirlenen otoparklara çekilen otomobiller sahiplerine ya da yakınlarına teslim edilmeyi bekliyor. Emniyet güçleri, otoparklarda yaşanabilecek hırsızlıklara karşı nöbet tutarken, ‘change’ adı verilen dolandırıcılığı önlemek için de dikkatli bir çalışma yürütüyor.

HIRSIZLARIN GÖZÜ BURADA

Haksız kazanç elde etmeyi amaçlayan suç örgütlerinin başvurduğu yöntemlerden biri de motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri araçları satmak. Dolandırıcılık çeteleri, çalıntı veya hak mahrumiyeti bulunan araçları, ağır hasarlı ya da trafiğe çıkamayacak durumdaki araçlardan aldıkları motor ve şasi numaralarıyla satarak çok sayıda kişiyi mağdur edebiliyor. Depremzedelere ait binlerce hurda otomobilin toplandığı otoparklar hırsızların ve dolandırıcıların iştahını kabartırken, polis ekipleri onlara karşı önlem alıyor.

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TEK TEK KAYDEDİLİYOR

Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nden ekipler depremzedelerin kullanılamaz otomobillerine ait şasi numarasının, başka çalıntı araçlara kopyalanmaması için de özel bir çalışma yürütüyor. Her bir otomobilin şasi numarası ekipler tarafından kayıt altına alınıyor, numaralandırıldıktan sonra fotoğrafı çekiliyor ve araç trafik kayıtlarına hurda olarak geçiriliyor. Depremzedenin otomobilinin şasi numarası çalıntı bir araca kopyalanırsa, bu durumun araç muayenesi sırasında ortaya çıkacağı şekilde kayıt yapılıyor.

OTOPARKLAR 7 GÜN 24 SAAT KORUNUYOR

Kahramanmaraş’taki otoparkta otomobil ve parça hırsızlığına karşı da özel tedbirler alındı. Otoparkta güvenliği sağlamak üzere Ankara ve Giresun Emniyet Müdürlükleri’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden ekipler görevlendirildi. Ayrıca otopark 7 gün 24 saat nöbet tutan bekçiler tarafından koruma altına alındı.