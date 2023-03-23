Depremzede öğrenciye yüzen okul: ‘Rauf Bey’ sınava hazırlayacak

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay’ın İskenderun ilçesine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Karadeniz Holding tarafından gönderilen Süheyla Sultan Gemisi Eğitim Merkezi’ndeki kuaförlük kursu ile anaokulu öğrencilerinin derslerine katıldı. Bakan Özer, İskenderun’a gelecek olan “Karadeniz Lifeship Rauf Bey” gemisinin LGS ve YKS’ye hazırlanan depremzede öğrencilere tahsis edileceğini söyledi. Özer şunları kaydetti:

“Gemiyi sadece LGS ve YKS’ye girecek öğrencilere tahsis edeceğiz. Bakanlık olarak her türlü öğretmen ve lojistik desteği sağlayacağız. Sınava hazırlanan öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını bu gemiyle karşılayacağız. Bakanlık olarak ilk defa denizde, bir gemiyle öğrencilerimizi sınavlara hazırlayacağız. ‘Karadeniz Lifeship Rauf Bey’ gemisi İskenderun Limanı’na gelmek üzere yola çıktı.

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Bakan Özer, Süheyla Sultan Gemisi Eğitim Merkezi’ndeki kuaförlük kursu ve anaokulu öğrencilerinin derslerine katıldı.

EL ELE VEREREK ATLATACAĞIZ

Depremin ilk gününden itibaren ‘her yerde ve şartta eğitime devam’ mottosuyla çadır, konteyner ve prefabrik okullarda çocuklarımızı eğitimle buluşturma gayreti içinde olduk. Bakanlıklar ve kurumlarla maksimum seviyede işbirliği yaptık. Milli Savunma Bakanlığımızla organize şekilde on ilimizde Mehmetçik Okulları açtık. 240’a yakın çadırda Mehmetçik Okulları’yla, öğrencilerimizin eğitimle buluşması için her türlü destek ve katkı veriliyor. NATO çadır kentinde, 2 bin 400 öğrenci ve öğretmenin bulunacağı LGS ve YKS’ye hazırlık kampusunu de ziyaret ettik.”