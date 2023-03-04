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Depremzede öğrenciye burs

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Burs#Öğrenci
Depremzede öğrenciye burs
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 07:00

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Kararname uyarınca, OHAL ilan edilen illerde depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın, örgün öğretime devam etmek şartıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar aylık eğitim desteği verilecek. Bu eğitim desteği 2684 Sayılı Kanun uyarınca burs alanlara verilmeyecek.

ÜNİVERSİTELİLER HARÇ VERMEYECEK

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da kararnameyle depremzede üniversite öğrencilerinden bahar yarıyılı için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacağını söyledi. Erol Özvar, bu kapsamda ailesi veya kendisi OHAL illerinde ikamet eden ve devlet üniversitesinde öğrenim görenler ile OHAL illerindeki devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceğini kaydetti. Özvar, katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilere ise ücretin yükseköğretim kurumlarınca iade edileceğini belirtti.

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#Deprem#Burs#Öğrenci

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