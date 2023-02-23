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Depremzede öğrencileri Konya'ya götüren otobüs, kamyona çarptı: 2 can kaybı, 6 yaralı

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#Adana#Trafik Kazası#Depremzede
Depremzede öğrencileri Konyaya götüren otobüs, kamyona çarptı: 2 can kaybı, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 16:44

Hatay’da üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri, Konya'daki KYK yurduna taşıyan otobüs, Adana’da kömür yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, öğretmen Hanife Şahin ile öğrencilerden Merve Genç hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, D-400 otoyolu Müminli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri alıp Konya'ya KYK yurduna götüren otobüs, önünde giden kömür yüklü kamyona çarptı.

2 şoför ve 2 öğretmenin de aralarında olduğu 48 kişinin bulunduğu otobüs hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Depremzede öğrencileri Konyaya götüren otobüs, kamyona çarptı: 2 can kaybı, 6 yaralı

Kaza yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, öğretmen Hanife Şahin ile öğrencilerden Merve Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 6 kişi ise Adana'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Adana#Trafik Kazası#Depremzede

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