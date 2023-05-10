YÖK'den depremzede öğrenciler ile ilgili açıklama! Şartlar belli oldu

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Yükseköğretim Kurulu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Olağanüstü Hal kapsamındaki iller ile Sivas’ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacak.

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HANGİ ÜNİVERSİTELERİ KAPSAYACAK?

Karar kapsamında deprem bölgesindeki Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal, Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri bulunuyor.

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AYRILAN İLAVE KONTENJAN KAPSAMINDA TERCİH

Depremzede adaylar tercih sayısına bağlı olarak ve önceliklerine göre tercih sırasını gözeterek, genel kontenjanlarla birlikte kendilerine ayrılan ilave kontenjan kapsamındaki programlardan tercih yapabilecek.

Bu kontenjanların dışında vakıf üniversitelerindeki her bir programa, 2547 sayılı Kanun’da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsamı dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç, depremzede YKS adayları için 1’er kontenjan ayrılacak.

Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.

Karara ilişkin detayları CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan şu sözlerle aktardı:

Yükseköğretim Kurumu yüzde 25 ek kontenjan açıklamasına dönük detaylı açıklama yaptı. Depremzede öğrencilere kendi illerindeki devlet üniversitelerinde hazırlanan ek yüzde 25 kontenjanın detayları şöyle ifade ediliyor:

Olağan üstü hal ilan edilen illerle Sivas'ın Gürün ilçesindeki adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılacak. Ayrıca depremzede öğrencilere vakıf üniversitelerinde de her bir programda birer kontenjan ayrılacak. Karar kapsamında deprem bölgesindeki Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Osmaniye Korkutata Üniversitesi'nde yüzde 25 ek kontenjan ayrılacak