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Depremzede kuşlara kanat açtılar

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#Deprem#Kuş#Tedavi
Depremzede kuşlara kanat açtılar
Ece Çelik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 07:00

Simurg Kuş Yuvası Derneği, depremde enkaz altından çıkartılan ve sahiplerinin bakamayacağı durumda olan 244 kuşu tedavi ettirmek için Ankara’ya getirtti.

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40 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş depreminin ardından hayvanlar da büyük zarar gördü. Pek çok hayvan hakları derneği, hayatta kalan hayvanlarla ilgili çalışıyor. Onlardan biri de kuş kurtarma alanında çalışan Simurg Kuş Yuvası Derneği oldu. Depremin ardından Hatay ve Kahramanmaraş’tan 244 kuşun kurtarılarak Ankara’da tedavi altına alınmasını sağlayan derneğin yönetim kurulu Başkanı Alaz Uslu, “Güneydoğu Anadolu Türkiye’nin en çok kuş beslenen bölgesi. Yabancı ülkelerden gelen kuşların Antep’ten ülkeye girdiğini biliyoruz. Bu yüzden depremden 1 gün sonra harekete geçtik” diye konuştu.

‘SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR’

Uslu süreci şöyle anlattı:

“Amacımız deprem bölgesinde petshoplardan ya da evlerden yaralı kurtarılan kuşları Ankara’ya rehabilitasyon merkezimize getirerek tedavilerini yürütmekti. Sosyal medya hesaplarımızdan çağrı yaptık. Yıkılan evlerden kurtarılan kuşlarla ilgili ihbarlar almaya başladık. Bölgedeki hayvan kurtarma örgütleriyle koordinasyon sağladık. Yaralı kuşları tedavi altına aldık, petshoplardan gelen kuşların sağlık durumları iyi değildi, onlara yine gerekli tedavileri uyguladık. Bizi çok mutlu eden nokta ise herhangi bir ölüm yaşamadık. Ankara’ya gelen tüm kuşlar yaşıyor ve durumları iyiye gidiyor. Deprem sarsıntısı yaşadıkları için çok hassaslar, en ufak bir yüksek sese çok tepki veriyorlar.”

Uluslararası Yaban Hayatı Rehabilitasyonu Konseyi ve Uluslararası Hayvan Refahı Fonu protokolüne göre kuşların 1 ay karantinada kalacaklarını belirten Uslu, kuşların sahiplendirilmeyeceklerini ve dernek merkezinde yaşamlarını sürdüreceklerini belirtti.

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#Deprem#Kuş#Tedavi

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