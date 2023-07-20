Depremzede kurtarıcılarıyla buluştu: Yüzleri değil sesleri tanıdık

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Depremzede Kemal Ateş, Hatay’da kendisini 24 saat sonra enkaz altından çıkaran arama kurtarma ekibinin izini sosyal medyadan sürdü. Yaptığı araştırmalar sonunda kurtarıcılarının Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD-ASAM) arama kurtarma ekibi olduğunu öğrendi. Ardından da Ankara’ya gelip SGDD-ASAM Arama Kurtarma ekibinden Şeref Mert Yoleri, Murat Polat, Savaş Erdem, Orhan Hınçal, Hakan Özden ve Kazım Ünal ile buluştu. Buluşmaya arama kurtarma köpeği Vira da katıldı.

YENİ KARDEŞLERİM...

Deprem sırasında Antakya’da yaşadığını, yıkılan evlerinin enkazında anne ve babasını kaybettiğini anlatan Kemal Ateş, duygusal anlar yaşadığı buluşmada şöyle konuştu:

“Enkaz altındayken kimsenin tanık olmak istemeyeceği şeyler yaşadığım. Hem korkutucu hem endişe vericiydi. Ümidinizin kaybolduğu anda uzanan bir el sizi hayata bağlıyor. Beni kurtaran, yeni kardeşlerim dediğim bu ekip sayesinde hayata tutundum. Depremin 24’üncü saatinde çıkarıldım. Önce sahra çadırı, sonra Adana, ardından İstanbul’da 6 hafta tedavim devam etti. Halen tedavim sürüyor, bu yüzden İstanbul’da yaşıyorum. Beni kurtaranların Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin arama kurtarma ekibi olduğunu öğrendim. Sosyal medya üzerinden ulaşarak bir araya gelmek ve beni o geceki gibi değil de daha iyi bir halde görmelerini istedim. Kurtarma anından yüzleri hatırlamıyorum ama sesleri tanıdık geliyor.”

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Buluşmaya arama kurtarmaya katılan Vira da geldi.

‘VİRA’ DA GELDİ

Kemal Ateş’i enkazdan çıkaran Murat Polat, “Bize ulaştığında beni tanıyıp tanımayacağını merak ediyordum. Kemal’i bu şekilde sapa sağlam ayakta görmek çok duygusal. Huzur verici bir buluşma” dedi. Hatay’da 25 kişilik bir ekiple görev yaptıklarını ve 30 kişiyi sağ olarak enkazdan çıkardıklarını anlatan SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Kavlak da şunları söyledi: “İki yıl önce arama kurtarma ekibi kurmuştuk. Bu ekibin ne kadar anlamlı olduğu depremde ortaya çıktı. Arama kurtarma köpeklerimiz de önemli bir rol üstlendi. Vira, Pan ve Zehir adlı üç köpekle başka arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına da destek verdik. Bir çok belediye ve kuruluş için arama kurtarma eğitimli köpek de yetiştiriyoruz.”