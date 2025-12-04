×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Depremzede kadınlar yemeklerini yarıştırdı

Güncelleme Tarihi:

#Kadın Ve Demokrasi Vakfı#KADEM#Depremzede
Depremzede kadınlar yemeklerini yarıştırdı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 07:00

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından yürütülen ‘Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi’, deprem sonrası kadınların ekonomik hayata yeniden katılmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirildi.

Haberin Devamı

Proje kapsamında yöresel mutfağı yaşatmaya yönelik beş atölye düzenlendi. Kahramanmaraş’ta 40, İskenderun’da 24 kadın, üç ay boyunca bulundukları şehirlerin üniversitelerinde öğretim üyelerinden gastronomi ve seramik eğitimi aldı.

JÜRİDE ÜNLÜ ŞEFLER VARDI

Eğitimlerini tamamlayan kadınlar, İskenderun Teknik Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün uygulama mutfağında düzenlenen etkinlikte, yöresel lezzetlerden oluşan mönülerini jüriye sundu. Ünlü şefler Ebru Baybara Demir, Yunus Emre Akkor ve Hatice Özdemir Tülün ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı’nın jüri üyeliğini yaptığı mini yarışmada kadınlar, ilk kez profesyonel bir değerlendirme heyetinin karşısına çıktı. Birinciliği Hatice Kadıoğlu, ikinciliği Elif Canser Perk, üçüncülüğü ise İlknur Alkaya kazandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın Ve Demokrasi Vakfı#KADEM#Depremzede

BAKMADAN GEÇME!