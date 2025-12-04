Depremzede kadınlar yemeklerini yarıştırdı

Haberin Devamı

Proje kapsamında yöresel mutfağı yaşatmaya yönelik beş atölye düzenlendi. Kahramanmaraş’ta 40, İskenderun’da 24 kadın, üç ay boyunca bulundukları şehirlerin üniversitelerinde öğretim üyelerinden gastronomi ve seramik eğitimi aldı.

JÜRİDE ÜNLÜ ŞEFLER VARDI

Eğitimlerini tamamlayan kadınlar, İskenderun Teknik Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün uygulama mutfağında düzenlenen etkinlikte, yöresel lezzetlerden oluşan mönülerini jüriye sundu. Ünlü şefler Ebru Baybara Demir, Yunus Emre Akkor ve Hatice Özdemir Tülün ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı’nın jüri üyeliğini yaptığı mini yarışmada kadınlar, ilk kez profesyonel bir değerlendirme heyetinin karşısına çıktı. Birinciliği Hatice Kadıoğlu, ikinciliği Elif Canser Perk, üçüncülüğü ise İlknur Alkaya kazandı.