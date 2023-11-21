Depremzede kadınlar yakalamıştı! ‘Ben 1. değil, 2. etabın müteahhidiyim’ dedi ama kurtulamadı

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DEPREMZEDE KADINLAR YAKALADI

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde bulunan Emlakbank Konutları da yıkıldı. Yıkılan konutlarda 370 kişi hayatını kaybetti. Konutların müteahhidi olduğu iddia edilen Mehmet Özat, yaklaşık 9 ay sonra Ankara’daki bir alışveriş merkezinde kendisini gizleyerek dolaşırken depremzede kadınlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Özat’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. 83 yaşında olan Özat’ın, meslek olarak “emekli” ve ekonomik durumunun aylık 7 bin 500 TL olduğu tutanağa yazıldı. Özat ifadesinde özetle şunları söyledi:

BEN 2. ETABI YAPTIM

“Emlakbank Konutları 1. etabın (her biri 7 kattan oluşan 6 blok) müteahhidi ben değilim. Bu konutların müteahhitliğini Nurettin Mertayak yapmıştır. Bana okumuş olduğunuz müşteki ifadelerinde ve dilekçelerinde her ne kadar Emlakbank 1. etabın müteahhitliğini benim yaptığımı ifade etmişlerse de bu ifadeler doğruyu yansıtmamaktadır. Ben Emlakbank konutlarının 2. etabın müteahhitliğini Nurettin Mertayak ile beraber yürütmüştüm. Bu 2. etapta herhangi bir yıkım olmadığı gibi can kaybının da olmadığını biliyorum.”

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KURALLARA UYULMADI

Özat savunmasının ardından Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özat’ın kabul etmemesine rağmen tutuklama müzekkeresinde, Emlakbank Konutları 1.etabının müteahhidinin olduğuna ilişkin tespitler bulunduğu belirtildi. Özat’ın avukatı Mustafa Yuvanç, tutuklama kararına itiraz etti.