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Depremzede kadınlar için halıya ilmek attı

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Emine Erdoğan#Depremzede Kadınlar
Depremzede kadınlar için halıya ilmek attı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat depreminde mağdur olan kadınları desteklemek amacıyla Nilüfer Bulut’un başkanlığını yürüttüğü Türkiye İş Kadınları Derneği TİKAD’ın hayata geçirdiği “Hayata Bağlayan İlmekler Projesi” lansmanına katıldı.

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Gecede TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Fatma Nur Altun, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Revna Demirören, Leyla Alaton, Berna Yılmaz, Zehra Kavak, Hülya Avşar’ın da bulunduğu iş, siyaset ve sanat dünyasından isimler ile depremzede kadınlar bir araya geldi. Maya Portakal’ın yönettiği müzayedede Fuat Neziroğlu, Kadriye İnal, Ece Ege ve Ayşe Ege ile Sevan Bıçakçı’nın tasarlayıp, konteynerlerde kalan depremzede kadınların dokuduğu 4 halı satıldı. Emine Erdoğan, dünyanın bilinen ilk Türk halısı olan Pazırık Halı’nın dokuma tezgahına oturup, 6 aydır dokunması süren halıya ilmek attı. Davetliler, bağışta bulunurken halılardan elde edilen gelir, depremzede kadınların kurduğu  kooperatiflerin güçlendirilmesinde kullanılacak. Emine Erdoğan,  TİKAD’ın ekonomide ve sosyal projelerde, kadın gücünü markalaştırdığını belirterek teşekkür etti. 

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Depremzede kadınlar için halıya ilmek attı
Emine Erdoğan, Meltem Demirören ve Revna Demirören’in de katıldığı gecede TİKAD’a teşekkür etti.

 

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Emine Erdoğan#Depremzede Kadınlar

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