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Depremzede Furkan sıradan öğretmen masasına

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#Deprem#Furkan#Öğretmen
Depremzede Furkan sıradan öğretmen masasına
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 07:00

Deprem felaketinde çok sayıda akrabasını ve arkadaşını kaybeden Adıyamanlı Furkan Yıldırım, 5 yıl önce mezun olduğu liseye İngilizce öğretmeni olarak atandı. Çiçeği burnunda öğretmen, ‘idolüm’ dediği İngilizce öğretmenin yerine görev yapacak.

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Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu 23 yaşındaki Furkan Yıldırım, depreme Adıyaman merkezde ailesiyle yaşadığı evde yakalandı. Depremde akrabalarını ve arkadaşlarını kaybetti. Tam ‘Her şey bitti’ derken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8 Mayıs günü gerçekleştirdiği 45 bin öğretmen atamasıyla, 2018 yılında mezun olduğu Adıyaman Ataşehir Anadolu Lisesi’ne atandı.KPSS’de 78 puan alan ve yaz tatilinin ardından göreve başlayacak olan Furkan öğretmen, öğrencilik yıllarını geçirdiği okulunda sırasına oturdu ve duygularını şöyle anlattı:

Depremzede Furkan sıradan öğretmen masasına

YIKILAN ANILARIM FİLİZLENDİ

“Öğrenci olduğum sınıflarda öğretmen olarak görev yapmak çok güzel olacak. Atama öncesi 40 tercih hakkımız vardı, mezun olduğum lisede boş kontenjan olduğunu gördüm. İlk sıraya kendi lisemi yazdım ve ilk tercihime de atandım. Depremde sevdiklerimle birlikte pek çok anımı da kaybettim. Mezun olduğum liseye atanmak yıkılan anıların, hayallerin üzerine yenisini filizlendirmek için bir şans oldu. İngilizce öğretmenim Gencebay Demirhan benim idolümdü. Şimdi kendisi Ankara’da görevde. Onun yerine göreve başlayacağım.”

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YENİDEN HAYATA BAĞLANDIM

Furkan Yıldırım, deprem gecesi uyumadan önceki hayalini de şöyle ifade etti: “Eşyalarıma bakıp ‘Atama kararı gelirse dolabımı, yatağımı alırım kitaplarımı KPSS çalışanlara veririm’ diye düşünmüştüm. Sonra deprem geldi ve her şey yerle bir oldu. Şimdi ailece çadırda yaşıyoruz. Atama haberi beni yeniden hayata bağladı.”

 

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#Deprem#Furkan#Öğretmen

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