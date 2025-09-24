Depremzede esnaf 160 bin TL dolandırıldı: Alın teri paramı geri istiyorum

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde depremde iş yeri yıkılan Mehmet Mithat Öğütçü (51), konteyner alma ve iş yeri sahibi olma hayaliyle kendini devlet memuru olarak tanıtan bir şahısla görüştü.

Öğütçü, iddialara göre iş yeri ve makine vaadinde bulunan şahsa banka yoluyla 160 bin TL para gönderdi. Ancak aradan geçen sürede vaatler yerine getirilmeyince ve şahıs telefonları açmayınca Öğütçü dolandırıldığını anladı. Şahsın çalıştığını beyan ettiği devlet kurumu ise, şahsın kurumla ilgisi olmadığını söyledi.



Bir ay önce adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğunu, bir hafta önce de tekrar şikayetçi olduğunu söyleyen Mehmet Mithat Öğütçü, "Kendini devlet memuru olarak çalışan bir kişi olarak tanıttı. Bana iş yeri, makine ve sigorta sözü verdi. Hatta 650 metrekarelik bir yer ayarladığını söyledi.

Gösterdiği dekontlar ve belgelerle inandırdı. Ama ne iş yerim oldu ne makinelerim geldi. 160 bin liramı aldı kayboldu. En çok devlet memuru çalışanı olduğuna inandığım için yanıldım. Zor koşullarda kazandığım alın teri paramı geri istiyorum. Ülkemin adaletine güveniyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.