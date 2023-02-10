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Depremzede çocuğu dövmüştü! Emniyet tarafından yakalandı

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#Depremzede#Çocuk#Dayak
Depremzede çocuğu dövmüştü Emniyet tarafından yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 18:11

Sosyal medyada depremzede çocuğu dövüp görüntülerini paylaşan kişi emniyet güçleri tarafından yakalandı.

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Depremzede çocuğu dövüp sosyal medyada paylaşan şahısla ilgili emniyet güçleri araştırmasını yaptı ve yakaladı. Emniyet birimleri tarafından ifadesi alınan kişiye ilişkin bilgileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu.

Bakanlık, Ankara'da S.D isimli kişinin çocuğa şiddet uyguladığını ve emniyetle iletişime geçildiğini, ilgili kişilerin yakalanarak ifadesinin alındığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülerin paylaşılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Sosyal medyada Ankara’da bir adres belirtilerek S.D isimli kişi tarafından çocuğa şiddet uygulandığı video içeriğinin paylaşılması üzerine Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından emniyet birimleriyle iletişime geçilmiştir.

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Konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak, ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır.

Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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