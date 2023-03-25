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Depremzede baba, enkazdan çıkarılan kayıp oğlunu arıyor

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#Adıyaman#Kahramanmaraş#Deprem
Depremzede baba, enkazdan çıkarılan kayıp oğlunu arıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 19:13

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman’da eşi ve büyük oğlunu kaybeden baba, enkazdan çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede kaybolan oğlu için güzel haberi bekliyor.

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Adıyaman’a bağlı Siteler Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3’üncü katında yaşayan Alsan ailesi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılan binada enkaz altında kaldı. Akrabaları ve komşuları tarafından enkazın altından yaralı olarak çıkarılan baba Uğur Alsan (44), oğlu Emir Berat (12) ve İbrahim Efe (6) hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve karnındaki çocuğu ile en büyük oğlu Melih Gazi (15) enkaz altından ölü olarak çıkarıldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan baba Uğur Alsan'ın, Şanlıurfa’da ablasına ait evde tedavisi sürüyor. İki oğlu ile Şanlıurfa’daki yakınlarına ait evlerde yaşam mücadelesi veren Uğur Alsan, oğlu Furkan Alp’in (3) bulunmasını istiyor.

Depremzede baba, enkazdan çıkarılan kayıp oğlunu arıyor

 

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"EŞİM VE BÜYÜK OĞLUM VEFAT ETTİ"

Yetkililerden oğlunun bulunması için yardım isteyen baba Uğur Alsan, "İlk depremle birlikte bizim bina yıkıldı. Saat 04.17 gibi hatırladığım kadarıyla çocuk odasına geçtim, çocukları bir araya toplamaya çalışırken bina yıkıldı. O şekilde enkazın altında kaldık. Allah razı olsun, akrabalar ve komşular gelip bizi enkazın altından çıkardılar. Tamamen enkazın altındaydık, onların sayesinde çıktık, Allah razı olsun. Eşim ve büyük oğlum vefat etti. En küçük oğlum da kayıp, halen bulamadık. Hiçbir yerden de net bir dönüş alamadık. Depremin ilk günü enkazın altından çıkarılıp hastaneye götürüldü. Depremin ilk günü orada tedavi de görmüş, görenlerin söylediği şekilde yani, çocuğu orada görmüşler. Çocuğun sağlık durumunun da iyi olduğunu söylediler. İkinci depremde hastane hasar görünce, bütün çocukları oradan tahliye etmişler. Götürmüşler ama bir türlü oğluma ulaşamıyoruz. Oğlum nereye götürüldü, nereye gitti, kimin elinde bilgimiz yok. Yani bir hastaneye mi gitti, sevgi evine mi götürüldü, yurda mı götürüldü, hiçbir şeyden haberimiz yok. Bütün her tarafa bilgi verdik, 183’ü, 184'ü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı her yere güncel fotoğraflarını gönderdik. Hiçbir eşleşme yok, benim oğlum nerede, depremden beri hala arıyoruz. Oğlumu istiyorum, başka da hiçbir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Depremzede baba, enkazdan çıkarılan kayıp oğlunu arıyor

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#Adıyaman#Kahramanmaraş#Deprem

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