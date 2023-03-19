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Depremzede aileye verilecek olan evi yağmaladılar

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#Yağma#Bursa#Depremzede
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 10:20

Bursa’da depremzede aileye verilecek eve giren hırsızlar, kullanılamaz hale getirdi. Harabeye dönen evi madde bağımlısı şahıslar mesken tuttu.

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Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan tek katlı evin sahibi, Malatya’da depremden etkilenen bir aileye kiracısı çıkan boş evini açacaktı. Evdeki kapıları, pencereleri, prizleri, elektrik panosu ve su sayaçlarını çalan hırsızlar ise evi kullanılamaz hale getirdi.

Depremzede aileye verilecek olan evi yağmaladılar

MAHALLELİ SOKAĞA ÇIKAMAZ OLDU

Madde bağımlısı şahısların metruk hale gelen evi mesken tutmasıyla mahalle sakinleri sokağa çıkamaz oldu.

Depremzede aileye verilecek olan evi yağmaladılar


Depremzede aileye verilecek evin hırsızlar tarafından kullanılamaz hale geldiğini ve geceleri madde bağımlısı şahısların kaldığını söyleyen mahalle sakini Necmi Evren, “Daha önce kiracı vardı. Kiracı çıktıktan sonra burası bir süre boş kaldı.

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Depremzede aileye verilecek olan evi yağmaladılar

Ev sahibi burayı bir Depremzede aileye verecekti. Hırsızlar gece vakti gelip içeride ne varsa çalıp evi talan etti. İçeride metal olan hiçbir şey kalmadı. Pencereleri, kapıları, elektrik panolarını söktüler.

Depremzede aileye verilecek olan evi yağmaladılar

Kapı zilini bile çalmışlar. Şimdi madde bağımlıları burayı mesken tuttu. Mahalleli tedirgin, komşular rahatsız.

Depremzede aileye verilecek olan evi yağmaladılar

Kimse çocuğunu sokağa çıkartamıyor. Benim torunum bile korkudan sokağa çıkmıyor. Burası yaşanılabilir bir evdi. Daha önce 3 çocuklu bir aile yaşıyordu. Harabeye çevirdiler” şeklinde konuştu.

Depremzede aileye verilecek olan evi yağmaladılar

Depremzede aileye verilecek olan evi yağmaladılar

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#Yağma#Bursa#Depremzede

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