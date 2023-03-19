Depremzede aileye verilecek olan evi yağmaladılar

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Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan tek katlı evin sahibi, Malatya’da depremden etkilenen bir aileye kiracısı çıkan boş evini açacaktı. Evdeki kapıları, pencereleri, prizleri, elektrik panosu ve su sayaçlarını çalan hırsızlar ise evi kullanılamaz hale getirdi.
MAHALLELİ SOKAĞA ÇIKAMAZ OLDU
Madde bağımlısı şahısların metruk hale gelen evi mesken tutmasıyla mahalle sakinleri sokağa çıkamaz oldu.
Ev sahibi burayı bir Depremzede aileye verecekti. Hırsızlar gece vakti gelip içeride ne varsa çalıp evi talan etti. İçeride metal olan hiçbir şey kalmadı. Pencereleri, kapıları, elektrik panolarını söktüler.
Kapı zilini bile çalmışlar. Şimdi madde bağımlıları burayı mesken tuttu. Mahalleli tedirgin, komşular rahatsız.
Kimse çocuğunu sokağa çıkartamıyor. Benim torunum bile korkudan sokağa çıkmıyor. Burası yaşanılabilir bir evdi. Daha önce 3 çocuklu bir aile yaşıyordu. Harabeye çevirdiler” şeklinde konuştu.