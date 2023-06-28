Depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

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Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Niğde- Ankara otoyolu Ortaköy gişeler yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan bayram tatili için memleketleri Hatay'a giden İbrahim Kaplan (25) yönetimindeki 34 GHY552 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada araç içindeki minik Cafer Ali Üzüm olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü İbrahim Kaplan, eşi Filiz Kaplan (24), çocukları Ahmet (3) ve Abdurrauf Kaplan (6), babası Abdurrauf Kaplan (67) ile ölen Cafer Ali'nin annesi Nisanur Sakin Üzüm (25) ve babası Ali Can Üzüm (26) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nisanur Sakin Üzüm'ün de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Minik Cafer Ali'nin de cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.