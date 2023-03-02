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Depremzede aile, Bursa’ya gelirken kazada yaralandı

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#BURSA#Deprem#Afad
Depremzede aile, Bursa’ya gelirken kazada yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 13:15

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil, yoldan çıktı. Kazada yaralanan 3’ü çocuk 5 kişilik ailenin, depremzede olduğu ve Şanlıurfa’dan Bursa’ya yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında, Bursa- Ankara yolu Mezit Boğazı mevkisinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Şanlıurfa’daki evleri yıkılan ve Bursa’ya yakınlarının yanına gelen Mehmet Kılıç’ın (41) kullandığı 06 EZ 8576 plakalı otomobil, virajda bariyerlere çarparak yoldan çıktı.

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Şengül Kılıç (39) ve çocukları Aliye Nur (15), Miraç (4) ile Sıraç (4) Kılıç yaralandı. Aile, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma da kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#BURSA#Deprem#Afad

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