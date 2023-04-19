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Depremzede 11 il misafir olacak... Alaçatı buluşması

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#Alaçatı#Depremzede#Ot Festivali
Depremzede 11 il misafir olacak... Alaçatı buluşması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan Alaçatı Ot Festivali 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl depremin yaralarını sarmak amacıyla düzenlenecek festivalin teması ‘Yeniden Doğuş’ olarak belirlendi. Depremden etkilen 11 ilin yöresel lezzetleri festivalde sergilenecek.

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Ege Bölgesi’nin otları ve onlarla yapılan yemeklerin yer alacağı 12’nci Alaçatı Ot Festivali, bu yıl “Yeniden Doğuş” teması ile 27-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Depremin yaralarını sarmak amacıyla düzenlenecek dayanışma festivalinde, depremden etkilenen 11 ilin bölgesel lezzetlerinden stantlar oluşturulacak. Festival kapsamında, bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri açılacak. Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı festivalden elde edilen gelirin bir kısmı depremzedelere aktarılacak. Festival’in açılış konserinde depremde birçok üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu sahnede olacak. Depremde Hatay’ın Karsu köyünde çok sayıda akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez ile Rock müzik grubu Duman, Altuğ Dilmaç ve Maya Eryüce de sahne alacak. 

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AFET BÖLGESİ LEZZETLERİ

12. Alaçatı Ot Festivali’nin basın tanıtımı dün İstanbul Ortaköy The Stay Hotel Bosphorus’ta yapıldı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın yanı sıra festivalin kurucularından müzisyen Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner ile çok sayıda davetli katıldı. Başkan Oran şunları söyledi: “12’ncisini düzenlediğimiz Alaçatı Ot Festivali temasını bu yıl ‘Yeniden Doğuş’ olarak belirledik. Stantlarımızda Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya ve Kilis’in bölgesel lezzetlerine de yer vereceğiz. Stantlarımız, deprem bölgesinden katılımcılarımızın hazırladığı yöresel lezzetlerle çok daha zenginleşecek.”

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#Alaçatı#Depremzede#Ot Festivali

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