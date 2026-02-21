Depremlerden etkilendi yapmaya başladı: Tam 3 ayda tamamlıyor! 'Kendi içimden geliyor ve şekil vermeye başlıyorum'

Haberin Devamı

Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kocaman, çocukluğundan beri minyatür sanatını severek farklı sanat eserleri yapıyor. Hiçbir eğitim almadan yıllar önce minyatür sanatını öğrenen Kocaman, ilçede düzenlenen yarışmalarda derecede alarak kendini geliştirdi. Depremde kız kardeşini kaybeden Kocaman, kardeşinin cenazesini 9'uncu günde buldu.

Depremde kız kardeşinin ölümünden etkilenen Kocaman, iki çocuk babası olmasının verdiği üzüntüyle Kahramanmaraş'ta deprem enkazında evladının elini bırakmayan Mesut Hançer'den etkilenerek olayı minyatürize etti. Asrın felaketinde yaşanmış olaylardan ve fotoğraflardan esinlenerek 3 ay içerisinde deprem minyatürü yapan Kocaman, çalışmasının tamamında atık malzemeleri kullandı.

Çocukluğundan beri minyatür sanatıyla uğraşarak kendisini etkileyen olayları minyatürize eden Mehmet Kocaman, depremden etkilenerek yaptığı eserinde asrın felaketinde enkaz altında kalan kızının elini tutan bayı konu aldığını belirterek "Minyatür işi, çocukluğumdan gelen bir yetenektir, Herhangi bir yerden eğitim almadım. Kendi içimden gelen bütün yaşanılmış olayları minyatür şeklinde yapıyorum. Bu minyatür işini çocukluğumdan beri yapıyorum.

Bizim burada festivallerde yapılan yarışmalara katılarak kendimi minyatür konusunda gösterdim. Herkesin bildiği gibi asrın felaketi dediğimiz depremi yaşadık. Depremde her ailenin kendine göre bir olayı ve hikayesi var. Özellikle Kahramanmaraş'ta olan evladını kaybeden babanın simge haline geldiği için herkes tanıyordu ama çok kötü bir durum yaşanmış bir babaydı. Bende iki çocuk babası olarak kendisini çok iyi anlıyorum. Bunu fotoğraflarda görünce çok etkilendim ve minyatürleştirme yapmaya karar verdim" dedi.

Depremden etkilenerek yaptığı makette atık malzemeleri kullanan ve çalışmayı 3 ay süren çalışmayla ortaya çıkardığını ifade eden Kocaman, "Bu deprem minyatürü yaparken özellikle geri dönüşüm malzemelerini kullandım. Satın aldığım sadece tutkal ve tel gibi malzemelerdi. Diğer karakterlerde aileleri enkaz altında kalmış ve onları yakınları çıkarmaya çalışıyorlar. Fotoğraflarda öyle görünüyor. Bu çalışmaya adını koymadım ama depremde simge fotoğraf haline gelmiş bir babanın hikayesi. Benimde depremde herkes gibi bir hikayem var. Depremde kardeşimi ve kuzenimi kaybettim.

Depremde kardeşim hastanede görev yaparken enkaz altında kaldı. 10 gün boyunca enkaz altından çıkarmaya çalıştık ve başında kaldık. Dışarıdan gelen ekipler sayesinde yapılan çalışmayla kardeşimi 9'uncu günde cenazesini aldım. Deprem beni bayağı etkiledi. Deprem minyatürün yapımı ve figürler 3 ayımı aldı, bunun yanında yaşanılmış bütün olayları yapabiliyorum" ifadelerini kullandı.