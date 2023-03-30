Depremler BM raporunda... İnanılmaz bir afetti

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INSARAG, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin yardımına koşan uluslararası arama kurtarma ekiplerinin de görüşlerine yer verdiği bir rapor hazırladı. AFAD’la da paylaşılan raporda özetle şu bilgiler yer aldı:

* 12 BİN KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ: “Türkiye’ye uluslararası ekiplerin intikali, INSARAG’ın 30 yılı aşkın tarihindeki en büyük seferberliği oldu. Bu inanılmaz büyüklükte bir afetti. 12 binden fazla uluslararası arama kurtarma ekibi ve 350 arama köpeği, 20 binden fazla ulusal arama kurtarma ekipleriyle çalışma yaptı.

* EN BÜYÜK AFET YÖNETME SINAVI: Afetin etkilediği 10 ili içine alan devasa alan ve birbirinden uzaklığı 200 kilometreyi bulan koordinasyon birimleri göz önüne alındığında, en iyi hazırlanan hükümetler için bile bu boyutta bir afeti yönetmenin çok büyük bir sınav olacağı açıktı.”

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* 300 CAN KURTARILDI: Raporda, görüşlerine yer verilen BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Direktörü Ramesh Rajasingham, “Uluslararası kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan 300 yaşam, 33 yıllık INSARAG tarihinin bir operasyonda en fazla canlıya ulaşılan sayıdır” dedi.