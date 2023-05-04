Depremler 4.8 milyon çocuğu etkiledi

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Çalışmaya göre; her 5 çocuktan 1'i depremden psikolojik, fiziksel ya da sosyal olarak etkilendi. IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü ve IPA, çocukların doğal afetlerden 3 şekilde etkileneceğini vurguluyor. Bunlar fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak oluyor. 6 Şubat depremlerinde bunların 3'ünü birden gördük. Burada en önemli konu psikolojik olarak etkilenmeleri" dedi.

6 AY SONRA BİLE...

Hasanoğlu, çocuklarda sürecin 6 ay sonra dahi kendini gösterebildiğini vurguladı: "Üzerinde durulan konu şu; çocuklardaki travma sonrası stres bozukluğu yaklaşık 6 ay kadar devam edebilmekte. Bir çocuk 2-3 ay geçtikten sonra 6 aya kadar bu travmaları yaşayabiliyor, aniden etkileri ortaya çıkabiliyor. Bundan dolayı hepimize çok görev düşüyor. Bu çocuklara sürdürülebilir psikolojik destek vermeliyiz.”