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Depremler 4.8 milyon çocuğu etkiledi

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#ULUSLARARASI Pediatri Kurumu#Kahramanmaraş#Depremden Etkilenen Çocuklar
Depremler 4.8 milyon çocuğu etkiledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 07:00

ULUSLARARASI Pediatri Kurumu’nun (IPA) yürüttüğü bilimsel çalışmada, tüm Türkiye'de 4.8 milyon çocuğun Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği ortaya çıktı.

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Çalışmaya göre; her 5 çocuktan 1'i depremden psikolojik, fiziksel ya da sosyal olarak etkilendi. IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü ve IPA, çocukların doğal afetlerden 3 şekilde etkileneceğini vurguluyor. Bunlar fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak oluyor. 6 Şubat depremlerinde bunların 3'ünü birden gördük. Burada en önemli konu psikolojik olarak etkilenmeleri" dedi.

6 AY SONRA BİLE...

Hasanoğlu, çocuklarda sürecin 6 ay sonra dahi kendini gösterebildiğini vurguladı: "Üzerinde durulan konu şu; çocuklardaki travma sonrası stres bozukluğu yaklaşık 6 ay kadar devam edebilmekte. Bir çocuk 2-3 ay geçtikten sonra 6 aya kadar bu travmaları yaşayabiliyor, aniden etkileri ortaya çıkabiliyor. Bundan dolayı hepimize çok görev düşüyor. Bu çocuklara sürdürülebilir psikolojik destek vermeliyiz.” 

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#ULUSLARARASI Pediatri Kurumu#Kahramanmaraş#Depremden Etkilenen Çocuklar

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