Depremin vurduğu Sakçagözü Mahallesi’nde 256 kişi hayatını kaybetti

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6 Şubat'ta, ilki merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve ikincisi merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, 10 ilde yıkım ve kayıplara neden oldu. Depremlerin vurduğu illerden Gaziantep'te yüzlerce bina yıkıldı, enkaz altında kalan 3 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Depremler, Nurdağı ilçesinin kırsal Sakcagözü Mahallesi’nde de yıkıma neden oldu. 4 bin nüfuslu mahallede birçok ev tamamen yıkıldı, yıkılmayan binaların çoğunun ise yapılan incelemede ağır hasarlı olduğu belirlendi. Mahallede 256 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişinin ise ekipler tarafından enkazdan kurtarıldığı kentte ölenler, işlemlerinin ardından toprağa verildi. Evleri yıkıldığı veya ağır hasarlı olarak girilemediği için mahalleli, çadırlarda, zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye başladı.

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'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Sakcagözü Mahallesi’nde doğan MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, depremde yakınlarını kaybettiğini belirterek, "Nurdağı ilçemizin Sakcagözü mahallesi, Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden birisi. Depremin en çok etkilediği yerlerden birisi, benim de doğduğum mahalle olan Sakcagözü oldu. Burada birinci derece yakın akrabalarımdan, kuzenlerimden 21 kişiyi kaybettim. Yine bitişik mahallemiz Şatırhüyük’te de 10 akrabamızı kaybettim. Mahallede yaşayanlardan 256 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ettik. Çok üzgünüz" dedi.

'SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'

Büyük bir afetin yaşandığını ve deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için seferber olunduğunu kaydeden Taşdoğan, şöyle konuştu:

"Afetin izlerini her yerde görmek mümkün. Afetin ilk anından itibaren devletimiz buradaydı. Milletimizin bütün fertleri şehir şehir arama kurtarma faaliyetleri için yardım seferberliği için buradaydı. El birliğiyle depremin oluşturduğu bu enkazın altından kalkacağız. Devletimizin sayesinde yaralarımız sarılacak. Arama kurtarma çalışmaları köyümüzde tamamlandı. Resmi prosedürler tamamlanınca enkaz kaldırma işlemleri başlayacak. Mahallemizde yıkılanların yanı sıra ağır hasarlı çok sayıda evler var burada. Mahalledeki evlerin yüzde 90'ından fazlası ya hasarlı ya ağır hasarlı. Devletimiz bu vatandaşlarımız için ya kira desteği verecek ya da konteyner kent imkanı sağlayacak. Bu acılardan ders alıp hayatımızı devam ettireceğiz. Bu köyde yakını ölmeyen kimse yok. Sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu. (DHA)