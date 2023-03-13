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Depremin vurduğu Malatya'da duygulandıran duvar yazıları

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#Deprem#Malatya#Duvar Yazısı
Depremin vurduğu Malatyada duygulandıran duvar yazıları
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 14:11

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da duvarlara yazılan yazılar, okuyanları duygulandırdı.

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Depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da yaşayanlar, kentte artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle il dışına çıktı. Kentten ayrılanlar, terk etmek zorunda kaldıkları evlerinin duvarlarına sprey boyayla 'Malatya'yı terk etme', 'Geri döneceğiz', 'Her şey güzel olacak, gitmedik, buradayız', 'Seninleyiz Malatya', 'Umut dolu yarınlar', 'Bizi hasret saracak', 'Konuşacak çok şey var ama konuşacak kimse kalmadı' yazdı. Yıkılan veya ağır hasar alan binaların duvarlarındaki yazılar, görenleri duygulandırdı.

Depremin vurduğu Malatyada duygulandıran duvar yazıları

Depremin vurduğu Malatyada duygulandıran duvar yazıları

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#Deprem#Malatya#Duvar Yazısı

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