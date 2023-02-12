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Depremin simge isimleri

Güncelleme Tarihi:

#DEPREM#Enkaz#Göçük
Depremin simge isimleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 07:00

Deprem bölgesinden peş peşe mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyada bugüne kadar deprem sonrası enkazda en uzun kalan kişi, 2010’daki Haiti depreminde bir dükkânda sıkışan Rico Dibrivell oldu. Dibrivell tam 14 gün sonra kurtarıldı. Türkiye’de en uzun göçük altında kalan kişi ise 1992’deki Erzincan depreminde 8 gün sonra kurtarılan hemşire Nurcan Arslan oldu.

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131. SAAT: MUHAMMET KELAM

Şubat 2004’te Konya’da çöken apartmanın altında kalan 16 yaşındaki Muhammet Kelam, 131 saat sonra kurtarıldı. Muhammet o anları, “Bina çöktükten sonra umutsuzluğa kapılmamaya çalıştım. Zaman zaman uyudum. Yukarıda çalışanlar olduğunu duyuyordum. ‘Nasıl olsa beni kurtarırlar’ diye düşünerek kendimi rahatlatmaya çalıştım” diye anlattı.

146. SAAT: İSMAİL ÇİMEN

Depremin simge isimleri


İsmail Çimen 17 Ağustos 1999’daki depremde henüz 5 yaşındaydı. Veli Göçer’in yaptığı apartmanların birinde depreme yakalandı. Babası ve 3 kardeşi öldü. Türk ve İsrailli arama kurtarma ekipleri İsmail’i tam 146 saat sonra enkazdan kurtardı. İsmail o günlerde “Mucize İsmail” diye tanındı.

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139. SAAT: TANG XIONG

Depremin simge isimleri


Çin’in Beichuan eyaletinde enkaz altında kalan Xie Shou Ju 72 saat sonra, doktor olan kocası Tang Xiong ise 139 saat sonra kurtarıldı.

187. SAAT: NURCAN ARSLAN

Depremin simge isimleri


Hemşire Nurcan Arslan 1992’deki Erzincan depremine SSK Hastanesi’nin lojmanında yakalandı. Binadan kaçmak isterken çöken merdivenlerin altında kalan Nurcan Hemşire, 187 saat yani 8 gün sonra enkazdan çıkartıldı ve Erzincan Depremi’nin sembol ismi oldu.

266. SAAT: XIAO ZHIHU

Depremin simge isimleri


Çin’in Mianzhu kentinde 80 yaşındaki kısmi felçli Xiao Zhihu adlı bir adam ise tam 266 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı

336. SAAT: RICO DIBRIVELL

Depremin simge isimleri


Haiti’nin Port Au Prince kenti, 2010 yılında meydana gelen depremle yıkıldı. Rico Dibrivell deprem olduğunda bir dükkândaydı. Dükkân çökünce altında kaldı. O dükkân günlerce yağmalandı. Yıkıntıları araştıran ekipler, Rico Dibrivell’i depremden tam 14 gün yani 336 saat sonra kurtardı. 

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#DEPREM#Enkaz#Göçük

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