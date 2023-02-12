Depremin simge isimleri

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131. SAAT: MUHAMMET KELAM

Şubat 2004’te Konya’da çöken apartmanın altında kalan 16 yaşındaki Muhammet Kelam, 131 saat sonra kurtarıldı. Muhammet o anları, “Bina çöktükten sonra umutsuzluğa kapılmamaya çalıştım. Zaman zaman uyudum. Yukarıda çalışanlar olduğunu duyuyordum. ‘Nasıl olsa beni kurtarırlar’ diye düşünerek kendimi rahatlatmaya çalıştım” diye anlattı.

146. SAAT: İSMAİL ÇİMEN







İsmail Çimen 17 Ağustos 1999’daki depremde henüz 5 yaşındaydı. Veli Göçer’in yaptığı apartmanların birinde depreme yakalandı. Babası ve 3 kardeşi öldü. Türk ve İsrailli arama kurtarma ekipleri İsmail’i tam 146 saat sonra enkazdan kurtardı. İsmail o günlerde “Mucize İsmail” diye tanındı.

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139. SAAT: TANG XIONG







Çin’in Beichuan eyaletinde enkaz altında kalan Xie Shou Ju 72 saat sonra, doktor olan kocası Tang Xiong ise 139 saat sonra kurtarıldı.

187. SAAT: NURCAN ARSLAN







Hemşire Nurcan Arslan 1992’deki Erzincan depremine SSK Hastanesi’nin lojmanında yakalandı. Binadan kaçmak isterken çöken merdivenlerin altında kalan Nurcan Hemşire, 187 saat yani 8 gün sonra enkazdan çıkartıldı ve Erzincan Depremi’nin sembol ismi oldu.

266. SAAT: XIAO ZHIHU







Çin’in Mianzhu kentinde 80 yaşındaki kısmi felçli Xiao Zhihu adlı bir adam ise tam 266 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı

336. SAAT: RICO DIBRIVELL







Haiti’nin Port Au Prince kenti, 2010 yılında meydana gelen depremle yıkıldı. Rico Dibrivell deprem olduğunda bir dükkândaydı. Dükkân çökünce altında kaldı. O dükkân günlerce yağmalandı. Yıkıntıları araştıran ekipler, Rico Dibrivell’i depremden tam 14 gün yani 336 saat sonra kurtardı.