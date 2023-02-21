Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler: Tarlalar ikiye bölündü

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Deprem#Fay Hattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 12:35

Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzunlukta fay üstündeki kırık ve yarılmalar dron ile görüntülendi. Kırılan fay hattı üstündeki tarlaların ikiye bölündüğü gözlenirken, depremin şiddeti de bir kez daha gözler önüne serildi.

Haberin Devamı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremde nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybederken, binlerce bina da yıkıldı. Bölge adeta beşik gibi sallanırken, deprem belgeseli çeken görüntü yönetmeni Muhammet Kösem de Kahramanmaraş’ta kilometrelerce uzanan fay hattını havadan görüntüledi.

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler: Tarlalar ikiye bölündü

Görüntülerle depremin dehşeti gözler önüne serilirken, kilometrelerce uzunluğundaki fay hattı net bir şekilde gözüküyor. Fay hattının kırılmasıyla tarlaların ikiye bölündüğü de dron kamerasına yansıyor.

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler: Tarlalar ikiye bölündü

Haberin Devamı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler: Tarlalar ikiye bölündü

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler: Tarlalar ikiye bölündü

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler: Tarlalar ikiye bölündü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Deprem#Fay Hattı

BAKMADAN GEÇME!

Güçlendirme işlemi binaları depreme karşı korur mu ‘İnsanlar konut içinde otururken yapmamız gerekiyor

Güçlendirme işlemi binaları depreme karşı korur mu? ‘İnsanlar konut içinde otururken yapmamız gerekiyor'

#Kahramanmaraş Depremi
Son dakika haberi: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi Can kaybı 6ya yükseldi

Son dakika haberi: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem! 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi! Can kaybı 6'ya yükseldi

#Deprem
İstanbul Şişli’de bir binada risk tespiti yaptık: Bina sağlam mı böyle bakılıyor

İstanbul Şişli’de bir binada risk tespiti yaptık: Bina sağlam mı böyle bakılıyor

#Kahramanmaraş