×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta vatandaşlar sokaklarda

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#6 Şubat Depremleri#A Deprem Şehitleri
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta vatandaşlar sokaklarda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 03:19

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle vatandaşlar, şehrin birçok noktasındaki enkaz alanlarında toplanarak deprem şehitleri anısına dua ediyor.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin birinci yılında vefat eden depremzedeler unutulmadı. Kent merkezinin farklı noktalarında yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde toplanan depremzedeler yakınları için Kur’an okuyup dua etti.

Her enkazın başında ateş yakıp çorba ikramlarının da yapıldığı gecede vatandaşlar depremin yaşandığı 04.17’yi bekledi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta vatandaşlar sokaklarda

Özellikle depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi çevresinde yoğun araç ve vatandaş trafiği oluştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan bulvar ve caddelerdeki ışıklı levhalarla da deprem şehitleri unutulmadı. Işıklı levhalarda, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmadık unutmayacağız” yazıldı.

Haberin Devamı

Depremzede kadın, “Allah bir daha yaşatmasın ve göstermesin depremde vefat edenler için geldik dua edeceğiz” ifadesini kullandı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta vatandaşlar sokaklarda

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta vatandaşlar sokaklarda

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#6 Şubat Depremleri#A Deprem Şehitleri

BAKMADAN GEÇME!