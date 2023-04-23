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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlandı

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#23 Nisan#Kahramanmaraş#Deprem
Depremin merkez üssü Kahramanmaraşta 23 Nisan kutlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 14:57

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Kutlamalarda çocuklar, müzik eşliğinde dans edip, lunaparkta eğlendi.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları, Kahramanmaraş Valiliği bahçesinde yapılan törenle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yunus Karaman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraşta 23 Nisan kutlandı



Törenin ardından Egemenlik Mahallesi'ndeki lunaparkta düzenlenen kutlamalara geçildi. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un da katıldığı programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Karaman, 23 Nisan'ın Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "6 Şubat 2023 tarihinde ilimiz merkezli meydana gelen 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin ardından cumhuriyet günlerinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıl dönümünü sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve onun 'milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık mücadelesi; bir diriliş mücadelesiydi. İşte o diriliş ruhu, bir milleti şaha kaldırdı. Bu şahlanışın adı milli mücadeleydi, Kurtuluş Savaşı'ydı, ulusal egemenlikti, Türkiye'mizin aydınlık yarınlarıydı" dedi.

Konuşmaların ardından çocuklar müzik eşliğinde dans edip, lunaparkta eğlendi.

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Depremin merkez üssü Kahramanmaraşta 23 Nisan kutlandı

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#23 Nisan#Kahramanmaraş#Deprem

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