Depremin izleri kültürden de silindi

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş’ta gazetecilerle bir araya gelerek bakanlığın deprem bölgesindeki çalışmaları ve kültür alanındaki yatırımları hakkında bilgi verdi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün deprem bölgesinde 79 işi tamamladığını, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 377 eser ve parseli kapsayan çalışmalarının 209’unun tamamlandığını belirten Ersoy “Biz, depremden etkilenen tüm şehirlerimizi, tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte yeniden ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

Türkiye genelindeki çalışmaları hakkında da bilgi veren Ersoy, “Bugün bakanlığımıza bağlı yaklaşık 1300 kütüphanede milyonlarca vatandaşımıza sadece kitap değil, çok daha geniş bir içerik sunuyoruz” dedi. Son 8 yılda kütüphanelerin toplam kullanım alanının 315 bin metrekareden yaklaşık 900 bin metrekareye ulaştığını belirten Ersoy, 2025 sonunda üye sayısının 7.16 milyon, kullanıcı sayısının 39.2 milyon, kitap sayısının ise 26 milyona ulaşarak üç alanda da tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi.

Haberin Devamı

KÜTÜPHANE SAYISI ARTIYOR

Deprem öncesinde Kahramanmaraş’ta 13 halk kütüphanesi bulunduğunu belirten Ersoy, depremde 5 kütüphanenin ağır hasar gördüğünü söyledi. Depremin ardından 3 yeni kütüphanenin hizmete açıldığını, bir kütüphanenin ise yeniden yapılandırıldığını kaydeden Ersoy, kentteki kütüphane sayısının 15’e, toplam kullanım alanının ise 8 bin 89 metrekareye ulaştığını ifade etti.

Yapımı süren 5 yeni kütüphanenin tamamlanmasıyla toplam alanın 31 bin 654 metrekareye çıkacağını belirten Ersoy, böylece deprem öncesindeki kapasitenin 6 katından fazla artırılacağını söyledi.

Ersoy, “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında 2026 yılında Göbeklitepe, Karahantepe, Sardes, Tralleis, Side ve Pompeiopolis’te önemli arkeolojik buluntulara ulaşıldığını açıkladı.

Göbeklitepe’de yaklaşık 1500 metrekarelik yeni alanda dörtgen planlı yapılar ortaya çıkarılırken, Karahantepe’de yaklaşık 11 bin yıllık leoparın sırtında oturan insan figürlü bir heykel bulundu. Sardes’te 2.2 metre yüksekliğinde yaklaşık 2 bin 500 yıllık kuros heykeli, Tralleis’te ise yaklaşık 2 bin yıllık anıtsal yüzme havuzu ve mozaikli salon gün yüzüne çıkarıldı.

Haberin Devamı

Side’de yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B Caddesi ve Herakles Kapısı ortaya çıkarılırken, Pompeiopolis’te 105 metrekarelik zemin mozaiği ile yaklaşık 2 bin yıllık Eros başı bulundu.