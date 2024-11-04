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Depremin ikiye böldüğü tarlada ürküten görüntü

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#Deprem#Afad#Defne
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 10:20

Hatay'ın Defne ilçesinde depremin etkisiyle oluşan 3 metre genişliğe ve 4 metre derinliğe sahip devasa göçük Süleyman Öztürk'ün tarlasını ikiye böldü. Depremden uzun bir süre sonra fark edilen yarık görenleri ürkütürken bir yandan da merak uyandırıyor.

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Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Hatay'ın Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Süleyman Öztürk'e ait 18 dönümlük tarla ikiye ayrıldı. İkiye ayrılan tarlada ortaya çıkan 4 metre derinliğe ve 3 metre genişliğe sahip göçük, depremin ardından uzun bir süre sonra vatandaşlar tarafından fark edildi. Tarlasındaki devasa yarığı komşularının söylemleri sonrası fark eden Öztürk, gördüğü manzara karşısında ürktü.

'GENİŞLİĞİ 3 METRE, DERİNLİĞİ 4 METRE VE UZUNLUĞU DA 15 METRE UZUNLUĞUNA SAHİP BİR YARIK'

18 dönümlük tarlasının depremin etkisiyle yarıldığını ve ilk gördüğünde korku yaşadığını dile getiren Süleyman Öztürk, “18 dönümlük tarlamda deprem sonrasında bir ada oluştu. Deprem bahçemi ikiye ayırdı. Genişliği 3 metre, derinliği 4 metre ve uzunluğu da 15 metre olan bir yarık oluştu. Deprem sonrası bir arkadaşım bahçeye doğru inerken yarığı fark edip beni aradı. Bu bahçeyi böyle görünce çok üzüldüm ve korktum. Düşünüyorum burada bir ev olsaydı ne olurdu acaba. Bunu düşününce baya üzüldüm.

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Depremin ikiye böldüğü tarlada ürküten görüntü

Deprem sonrası yolda yarılmıştı ama aşağı inebilmek için kepçe ile yolu doldurdum. 18 dönümlük tarlamın ucu ikiye bölündü. Bunun çözümünü ise çevreme danışıp neler yapabilirim diye öğreneceğim. Kimi arkadaşlar buranın sağını ve solunu kapatıp havuz yap.
Depremin ikiye böldüğü tarlada ürküten görüntü

Burada su biriktirip tarlanı sularsın diyorlar. Ben de daha kesin bir karar vermedim. Buraya ilk gördüğümde çok tedirgin oldum. Yarılan yerde sanki duvarlar örülmüş. Sağında ve solunda duvarlar var. Nar ağacı düşüp havada kalmış. Bunu görünce insanın tüyleri ürperiyor” ifadelerini kullandı.

Depremin ikiye böldüğü tarlada ürküten görüntü

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#Deprem#Afad#Defne

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