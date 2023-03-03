Depremin Hatay’daki etkisi böyle görüntülendi! Değişim uydu görüntülerine yansıdı

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü İlçesi’ne bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen dev yarık oluştu. Yaklaşık 30 metre derinliğinde 500 metre uzunluğundaki yarık görenleri hayrete düşürüyor. Deprem öncesi ve sonrasında kaydedilen uydu görüntüleri arazinin nasıl değişim geçirdiğini ortaya koyuyor.

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Deprem sonrası köyde bulunan neredeyse tüm evler kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar kamyonların üzerinde ve çevreye kurduğu çadırlarda yaşamaya devam ediyor.

Dron ile çekilen görüntülerde bahçenin ortadan ikiye ayrıldığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Depremden önce tarlada duran zeytin ağaçları depremden sonra birçoğu oluşan yarığın içine girdi.

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'ÇÖKEN ALAN 100 DÖNÜMDEN FAZLA’

Mahalle azası İrfan Aksu, büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Burası bir zeytinlik; ekilip, biçilen imar olan bir yerdi. Büyük patlama oldu. O, akılalmaz bir sesti. Sanki bir savaş alanı gibiydi, evin içinde yürütmedi. Evden çıktık. Yağmur da vardı. Mahalleden bakınca burası görünüyordu. Bu hale gelmiş.

Çöken alan 100 dönümden fazla. Böyle bir deprem yaşanmadı, sarsıntılar oldu ama böylesini görmedik. Babalarımız anlatırdı. Hatay, tarihler önce yerle bir olmuş. Dedelerimiz görmemiş ama anlatırlardı. 'Hatay depremde yeniden yok olacak' derdi ve onu yaşadık. Uzmanların gelmesi ve keşif yapması lazım. Gerekirse mahalle taşınmalı" dedi.

'GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY BU'

Mahallede oturan Musa Sevil, "İlk defa böyle bir şey gördük. Allah, hakkımızda hayırlısını versin. Görülmemiş bir şey bu" diye konuştu.

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Mehmet Hacı Ömeroğlu ise "Köy tarihinde böyle bir şey yok. Böyle bir obruk oluşması, yer yarılması, fay hattının açığa çıkması yok. Köy tarihinde böyle bir öngörü yok. Ben görmedim ama köy sakinleri yeşil bir duman çıktığını söylüyor. Belki başlangıcı, belki sonu. Eşi benzeri olmayan bir şey" dedi.

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Zeytin ve tütünden geçimini sağlayan mahallede korku hakim olurken, bölgede helikopter ile inceleme yapıldı. (Ahmet İSTEK- İbrahim LALELİ/ALTINÖZÜ, DHA)

Deprem NEDENİYLE ARAZİDE DEV YARIKLAR OLUŞTU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'a komşu olan Afşin'de bir arazide dev yarıklar oluştu. Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasında bulunan arazideki yarıklardan haberdar olanlar, gelip görerek, cep telefonlarıyla kameraya kaydediyor. Görenleri hayrete düşüren dev yarıklar drone kamerası ile havadan görüntülendi.

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Koyunlarını bu arazide otlattığını söyleyen Salih Aydoğan, "İnanın ilk gördüğümde hayretler içinde kaldım. Buralar dağ gibi yerlerdi, kaydırıp atmış. Ben buralara koyunlarımı getiriyordum. Çok korkunç görünüyor" dedi.