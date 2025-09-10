×
Depremin ardından açığa çıktı! 86 yılda oluştu: Bölgenin popülerliği arttı

#Tokat#Reşadiye#Termal Su
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 10:47

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 86 yıl önce yaşanan Erzincan depremi sonrası ortaya çıkan termal su kaynağının çevresinde traverten oluşturdu.

Reşadiye ilçesinde 1939 Erzincan depreminin ardından yüzeye çıkan termal su, 86 yıllık süreçte oluşturduğu doğal traverten ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlçe merkezinde yamaçtan süzülen sıcak suların kireç taşı ve mineral birikintileriyle şekillendirdiği sarı, beyaz ve kahverengi tonlardaki tabakalar, güneş ışığı altında büyüleyici bir renk cümbüşü sergiliyor.

Depremin ardından açığa çıktı 86 yılda oluştu: Bölgenin popülerliği arttı
BÖLGENİN TURİZM POTANSİYELİ ARTTI

Çevre düzenlemesi yapılan alanda hem fotoğraf tutkunları hem doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor. Jeolojik açıdan korunması gereken bu eşsiz yapı, bölgenin turizm potansiyelini artırırken, bölge hem doğal peyzaj hem de sağlık turizmi açısından büyük değer taşıyor.

Depremin ardından açığa çıktı 86 yılda oluştu: Bölgenin popülerliği arttı

Kayalıkta oluşan doğal yapılar gece aydınlatmasıyla da misafirlerine eşsiz bir şölen sunuyor.
Depremin ardından açığa çıktı 86 yılda oluştu: Bölgenin popülerliği arttı

"TERMAL SULARIN AKMASI SONUCU OLUŞTU"

Ertan Çiçek; "Görmüş olduğunu kayalık yer altından çıkan termal suların bu taşların üzerinden akması sonucunda oluştu. Bu doğal güzelliği rabbim Reşadiye'ye nasip etti. Aynı Pamukkale'deki travertenler gibi görüntüsü var. Termal su aktıkça güzel görüntü oluşuyor" dedi.

Depremin ardından açığa çıktı 86 yılda oluştu: Bölgenin popülerliği arttı

#Tokat#Reşadiye#Termal Su

