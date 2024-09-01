Depremin ‘altın’ çocukları... Konteynerde çalışıp tıp fakültesine

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 şehir etkilendi, binlerce insan yaşamını yitirirken, milyonlarca kişi evsiz kaldı. Osmaniye’de yaşayan 5 kişilik Demirkol ailesinin evi de depremde yıkıldı. Aile önce çadırda, ardından da 20 metrekarelik konteynerde yaşamaya başladı. Halen konteynerde kalan ailenin 20 yaşındaki kızları Aleyna, İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği, kardeşi 18 yaşındaki Yasin Alp ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı.

HAYALLERİMİZDEN VAZGEÇMEDİK

Üniversite sınavında 430.51 puan alıp, Türkiye genel sıralamada 53 bin kişi arasına girerek diş hekimliği fakültesini kazanan Aleyna Demirkol, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Depremde evimiz yıkıldı, evsiz kaldık. Başımızı sokacak, yaşamak ve barınmak için bir yerimiz yoktu. Önce çadırda, sonrasında ise konteynerde yaşamaya başladık. Psikolojik olarak bizi çok etkiledi. Korku ve endişe yaşadık. Halen konteynerde yaşıyoruz, 20 metrekarelik alanda 5 kişi yaşıyoruz. Ders çalışma, sessiz bir ortam, yalnız kalma şansınız yok. Ama bizim kardeşimle hayallerimiz vardı, şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun hayallerimizden vazgeçmedik. Türk Kızılay’ı konteyner kentte kütüphane açtı. Sabah gidip, akşam kütüphane kapanana kadar burada ders çalıştık. Bir başka deyişle kütüphaneyi biz açıp, biz kapatıyorduk. Bize çok faydası oldu. Hayalim diş hekimliğiydi ve başardığım için çok mutluyum. Zor bir süreç yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Ama bu zorlu sürece rağmen başardım, başardık,”



BAŞARACAĞIMI BİLİYORDUM

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Üniversite sınavında 465.22 puan alarak Türkiye sıralamasında ilk 28 binin arasına giren Yasin Alp Demirkol ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi:

“Evimiz yıkıldı, önce çadırda, şimdi de konteynerde kalıyoruz. Psikolojik olarak çok etkilendik, kaygılarımız oldu. Ailen var, aileni düşünüyorsun. Korku, endişe yaşıyorsunuz. Yaşanılan olumsuzlukları kenara bırakıp eğitim odaklı düşünmeye başladım. Şartlar ne kadar kötü olursa olsun, başarmam gerekir diye düşündüm. Kendime güvendim. Ailenle 20 metrelik alanda yaşıyorsun, ders çalışmak neredeyse imkansız oluyor. Bir masa bile koyacak yeriniz yok. Gündüzleri ders çalışmak için ailenin diğer fertlerinin konteynerden çıkmasını bekliyorsunuz. Kızılay kütüphane açınca rahat ortamda ders çalışma imkânımız oldu. Ablam ile sabah gidip, akşam kütüphane kapanana kadar ders çalıştık. Tıp fakültesini kazanmak istemiştim, hayalimi gerçekleştirdim.”

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ANNESİNİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ

Sınavda 369.52 puan alıp, 118 bin kişi arasına giren Nisanur Aksoy ise engelli annesinin isteğini yerine getirerek Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’ne yerleşmeyi başardı: “Depremde evimiz kullanılmaz hale geldi. Önce çadırda, ardından da konteynerde yaşamaya başladık. Bu süreç psikolojimi çok etkiledi. Boşluğa düştüm, mental olarak çok zorlandım. Konteynerde rahatsızlığından dolayı anneme yardımcı, erkek kardeşime de destek oluyordum. Sınava hazırlanmak zor oldu. Sınıf arkadaşlarım başka şehirlere gittiği için de yalnız kaldım. Zor bir süreç geçirdim. Ders çalışmak için şehir merkezindeki kütüphaneye gidip gelmeye başladım. Çok uzaktı, 2 otobüs değiştirip ancak gidebiliyordum. Bu da çok yoruyordu. Türk Kızılayı konteyner kentte kütüphane açınca ders çalışma imkânımız oldu. Kütüphanedeki görevliler de bize çok yardımcı oldu. Önceden uzay ve uçak mühendisliği düşünüyordum. Ama depremden sonraki süreçte biyolojinin beni heyecanlandırdığını fark ettim. İnsan vücudunun bazı şeylere verdiği reaksiyonlar bende merak uyandırdı. İlgim varsa neden çalışmayayım dedim. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji’yi kazandım. Annemin de isteğini yerine getirmiş oldum. Heyecanlıyım, mutluyum. Benim için yeni bir sayfa olacak.”

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KONTEYNER KÜTÜPHANELER

Türk Kızılayı, deprem bölgesinde konteyner kentlerde aileleriyle yaşayan öğrencilerin uygun bir ortam ders çalışmaları için bağışçılarının desteğiyle Kızılay 100. Yıl Kütüphaneleri’ni açtı. İlki Hatay’da olmak üzere Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep’te toplamda 11 konteyner kentte kütüphaneler hizmet veriyor. Kızılay, kütüphanelerde LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere, deneme sınavlarıyla desteklenen özel programlarla da destek sağladı. Kütüphanelerden bugüne kadar düzenli olarak 10 binin üzerinde öğrenci faydalandı.