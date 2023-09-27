×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Depremin acımasız yüzü... İş makinesi enkazdan böyle çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#İş Makinesi#Enkaz
Depremin acımasız yüzü... İş makinesi enkazdan böyle çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 10:52

Depremin vurduğu Hatay’da 8 katlı binanın üzerine çöktüğü iş makinesi enkazdan çıkarıldı. Operatöre mezar olan iş makinesi adeta tanınmaz hale geldi.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde yıkımı yapılan 8 katlı ağır hasarlı bina, çalışmalar esnasında iş makinesinin üzerine çökmüş ve operatör Berkay Ten hayatını kaybetmişti. Olay sonrası binanın üzerine devrildiği iş makinesi, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarıldı.

Depremin acımasız yüzü... İş makinesi enkazdan böyle çıktı

Enkazdan çıkarılan iş makinesi tanınmaz hale geldi. İş makinesinin haliyse yıkımın şiddetini yeniden gözler önüne serdi. Genç operatörün yaklaşık 2 ay önce sosyal medya üzerinden yaptığı "Enkaz altındayım canım, belki başka bahara" paylaşımı ise yürekleri dağladı.

Depremin acımasız yüzü... İş makinesi enkazdan böyle çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#İş Makinesi#Enkaz

BAKMADAN GEÇME!