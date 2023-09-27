Depremin acımasız yüzü... İş makinesi enkazdan böyle çıktı

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Geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde yıkımı yapılan 8 katlı ağır hasarlı bina, çalışmalar esnasında iş makinesinin üzerine çökmüş ve operatör Berkay Ten hayatını kaybetmişti. Olay sonrası binanın üzerine devrildiği iş makinesi, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarıldı.

Enkazdan çıkarılan iş makinesi tanınmaz hale geldi. İş makinesinin haliyse yıkımın şiddetini yeniden gözler önüne serdi. Genç operatörün yaklaşık 2 ay önce sosyal medya üzerinden yaptığı "Enkaz altındayım canım, belki başka bahara" paylaşımı ise yürekleri dağladı.