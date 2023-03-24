Depremin 46. günü: Hasarlı binalarda ölümle köşe kapmaca

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Depremin en çok yıkıma yol açtığı kentlerin başında gelen Hatay’ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı çok katlı binalardaki evlerinden birçok vatandaş tehlikeye aldırış etmeden eşyalarını almaya çalışıyor. Alt katlarının üzerine çöken giriş katları yok olmuş, duvarları yıkılmış, enkaza dönmüş binalardan eşyalarını kurtarmak için asansörlü vinçlerle anlaşan ev sahipleri adeta ölümle oyun oynuyor.

10-15 BİN TL’YE...

AFAD ve güvenlik güçlerinin yaptığı uyarılara rağmen kimileri hasarlı binalara girip, eşyalarını iple aşağı sarkıtırken kimileri de vinçler ve vinçlerle birlikte tuttukları hamallarla eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Asansörlü vinçlerle apartmanlardan eşya çıkaran hamallar, kentte özellikle ağır hasarlı binaların bulunduğu mahallelerde yarım saatlik çalışma için 10-15 bin TL talep ediyor.

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MAL CANIN YONGASI

Oysa Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından meydana gelen artçılar ve Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde eşyalarını kurtarmak isteyen çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Çadıra, konteynere veya başka kentlere taşınan depremzedeler kayıplarının büyüklüğü sebebiyle ölümlere rağmen birkaç parça da olsa eşyalarını kurtarmak için çabalıyor, “Ne yapalım mal canın yongası” diyor.