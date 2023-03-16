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Depremin 38. günü: Çadırda sınava hazırlık

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#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#Çadır
Depremin 38. günü: Çadırda sınava hazırlık
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 07:00

Depremzede öğrenciler LGS ve YKS’ye MEB tarafından kurulan çadırlarda hazırlanıyor. Depremlerden etkilenen bölgelerde sınavlara hazırlık sürecine destek için 649 nokta kuruldu. Bunların 83’ü Kahramanmaraş’ta hizmete açıldı. O çadırlardan birinde, öğrencilerin bir gününe tanık olduk.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran günü, ÖSYMise Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu. Deprem bölgesinde yaşayan ve sınava girecek öğrenciler de hazırlıklarına MEB’in Destekleme Yetiştirme Kursları (DYK) çadırlarında yeniden başladı. Depremlerden etkilenen bölgelerde 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek için 649 DYK noktası oluşturdu. Bunların 83’ü Kahramanmaraş’ta hizmete açıldı. Kentte 3 bine yakın öğrenci DYK çadırlarında sıralara oturdu ve eksik kaldıkları konuları tamamlamak için çalışmalarına hız verdi.

Depremin 38. günü: Çadırda sınava hazırlık

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HAFTA 3 GÜN KURS

DYK’da görevli Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, çadırda verilen eğitimi şu sözlerle anlattı: “Okulumuzu 3 kurs merkezi şeklinde böldük ve haftanın 6 günü derslere devam ediyoruz. Haftada 3 gün gruplar halinde gelen öğrencilerimiz 6 saat burada kalıyor. LGS’de öğrencilerimiz ilgili öğretmenlerinden eğitim görüp soru çözümü yapıyor.Her cumartesiLGS’ye yönelik deneme sınavları yapıyoruz. İstatistikleri görüp öğrencilerimizin durumlarını değerlendiriyoruz.”

Depremin 38. günü: Çadırda sınava hazırlık

MOTİVE OLUYORLAR

İki haftadır birlikte ders yaptığı öğrencilerini gözlemleme şansı bulan Nuri Pakdil Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Halime Bülbül de, “Buradaki öğrencilerimiz tüm Türkiye’deki akranlarıyla yarışacak. Bu nedenle DYK’lar onlar için olmazsa olmazdı. Burada akranlarıyla birlikte zaman geçirmeleri onlar için çok kıymetli. Kursumuzun ilk günü şok içindelerdi, şimdi akademik olarak motive olmaları konusunda olumlu gidişatlar gözlemliyorum” dedi.

Depremin 38. günü: Çadırda sınava hazırlık

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BELGEYE GEREK YOK

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Akgüncü, “Kurslardan faydalanmak isteyen öğrencimiz bulunduğu yere en yakın okula gidip hiçbir belge beyan etmeden bu kurslara katılabilir. Kendini tanıtması yeterli” diyor.

KURSLARA KATILAN ÖĞRENCİLER:

MORALİMİZ YERİNE GELDİ

Depremin 38. günü: Çadırda sınava hazırlık

- Melih Fedakar (Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu): DYK’ya gelip arkadaşlarımı görünce moralim tavana vurdu. Dün deneme yaptık, bir aydır hiç girmediğim için kötü geldi.Durmadan sallanmaya devam ediyoruz, o yüzden hiç ders çalışmadım. Yalnızca birinci dönemden sorumlu olduğumuz için sınavın güzel geçeceğini düşünüyorum. En iyi dersim tarih, Kahramanmaraş Çukurova Anadolu Lisesi’ni istiyorum.

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Depremin 38. günü: Çadırda sınava hazırlık

15 NET GERİDEYİM

- Zeynep Nisa Bacak (Necmettin Erbakan İmam Hatip Fen Lisesi): Evimiz az hasarlı. Korkudan çadırda kaldığımız dönemde çalışmayı denedim ama hem fiziki şartlar hem de psikolojim buna elverişli değildi. Burada arkadaşlarımla olmak bana motivasyon sağladı ve iyi geldi. Deprem öncesi döneme baktığımızda 15 net gerideyim. Ama bu kapanmayacak bir açık değil.

Depremin 38. günü: Çadırda sınava hazırlık

KAFAMIZI DAĞITIYORUZ

- İbrahim Eren Cevher (Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu): Dersler çok iyi gidiyor. Hem kafa dağıtıyor hem ders çalışıyoruz. Depremden sonra dersleri unuttum ama şimdi tekrar başladım. Bunu bulamayan arkadaşlarımız da var. Hayalim TOGG Fen Lisesi, umarım başarırım.

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Depremin 38. günü: Çadırda sınava hazırlık

BİR AY HİÇ ÇALIŞAMADIM

- Miray Sağır (Necmettin Erbakan İmam Hatip Fen Lisesi): Depremden uzaklaşmak ve arkadaşlarımla birlikte olmak çok iyi. Boğaziçi Uluslararası İlişkiler okumak istiyorum. Bir aylık boşlukta netlerimin düştüğünü gördüm ve burada toparlamak için uğraşıyorum. Hocalarımızdan özel konu anlatımı isteyebiliyoruz ve daha az öğrenci olduğu için daha yakından ilgilenebiliyorlar.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#Çadır

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