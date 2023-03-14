Depremin 36. günü: Çadır kentin graffitileri... Umut bu yazılarda 

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Art arda yaşanan depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay’ın hemen her mahallesinde küçüklü büyüklü çadırkentlere rastlamak mümkün.

Bu çadırlarda kalanların hikâyelerini dinlediğimizde birbirinden büyük dramlarla karşılaşıyoruz. Tüm acılara rağmen depremzedeler hayata tutunmaya çalışıyor, yaşadıklarını, hayallerini ise çadırlara yazarak anlatıyor.

Çadırlar hem depremzedelerin hem de ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılan ve yardıma gelen gönüllülerin yazılarıyla dolu. İşte onlardan sadece bazıları...

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