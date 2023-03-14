Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depremin 36. günü: Çadır kentin graffitileri... Umut bu yazılarda 

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Deprem#Çadır Kent
Depremin 36. günü: Çadır kentin graffitileri... Umut bu yazılarda
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:00

Hatay’daki çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan depremzedeler içindekileri yazıya döküyor. Çadırları süsleyen yazılarda umut da var acı da keder de...

Haberin Devamı

Art arda yaşanan depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay’ın hemen her mahallesinde küçüklü büyüklü çadırkentlere rastlamak mümkün.

Depremin 36. günü: Çadır kentin graffitileri... Umut bu yazılarda

Bu çadırlarda kalanların hikâyelerini dinlediğimizde birbirinden büyük dramlarla karşılaşıyoruz. Tüm acılara rağmen depremzedeler hayata tutunmaya çalışıyor, yaşadıklarını, hayallerini ise çadırlara yazarak anlatıyor.

Depremin 36. günü: Çadır kentin graffitileri... Umut bu yazılarda

Çadırlar hem depremzedelerin hem de ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılan ve yardıma gelen gönüllülerin yazılarıyla dolu. İşte onlardan sadece bazıları...

Haberin Devamı

Depremin 36. günü: Çadır kentin graffitileri... Umut bu yazılarda


GÖĞE BAKALIM

- Bak! Güzel günler yola çıkmış geliyorlar.

- Sizi seviyoruz çocuklar.

- Gitmedik ki dönelim.

- Çıkardığımız kömür unutulur, kurtardığımız hayatlar asla unutulmaz.

- Kurtaramadıklarımız için bizi affedin, acınız acımızdır, yanan yürekler hepimizin hakkınızı helâl edin.

- Hatay için değil hayat için geldik.

- Keşke sonumuz böyle olmasaydı.

- Umut etmek bize yakışır, umulanı vermek O’na.

- İnsan toprak alma peşinde, toprak ise insan.

- Her yıldız bir umuttur.

- Umut hayatın varoluşsal sebebidir.

- Bir yerde yaşam varsa, orada umut da vardır.

- Göğe bakalım.

- Bir umudu olmalı insanın ilkbahar güneşi gibi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Deprem#Çadır Kent

BAKMADAN GEÇME!

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once
Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı? ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

#Mantar
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum?

#Sağlık