Depremin 36. günü: Çadır kentin graffitileri... Umut bu yazılarda 

Art arda yaşanan depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay’ın hemen her mahallesinde küçüklü büyüklü çadırkentlere rastlamak mümkün.
Bu çadırlarda kalanların hikâyelerini dinlediğimizde birbirinden büyük dramlarla karşılaşıyoruz. Tüm acılara rağmen depremzedeler hayata tutunmaya çalışıyor, yaşadıklarını, hayallerini ise çadırlara yazarak anlatıyor.
Çadırlar hem depremzedelerin hem de ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılan ve yardıma gelen gönüllülerin yazılarıyla dolu. İşte onlardan sadece bazıları...GÖĞE BAKALIM
- Bak! Güzel günler yola çıkmış geliyorlar.
- Sizi seviyoruz çocuklar.
- Gitmedik ki dönelim.
- Çıkardığımız kömür unutulur, kurtardığımız hayatlar asla unutulmaz.
- Kurtaramadıklarımız için bizi affedin, acınız acımızdır, yanan yürekler hepimizin hakkınızı helâl edin.
- Hatay
için değil hayat için geldik.
- Keşke sonumuz böyle olmasaydı.
- Umut etmek bize yakışır, umulanı vermek O’na.
- İnsan toprak alma peşinde, toprak ise insan.
- Her yıldız bir umuttur.
- Umut hayatın varoluşsal sebebidir.
- Bir yerde yaşam varsa, orada umut da vardır.
- Göğe bakalım.
- Bir umudu olmalı insanın ilkbahar güneşi gibi.