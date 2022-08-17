Depremin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi! Ailesinden 10 kişiyi kaybetti...

Haberin Devamı

Marmara depreminin 23'üncü yıl dönümünde yakınlarını kaybedenler, sabah saatlerinde Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na geldi. Kabir başlarında dua eden ziyaretçiler, duygu dolu anlar yaşadı.

Depremde ailesinden 3 kişi kaybettiğini belirten Feryal Koçak, "Gölcük'teki Güven Apartmanı’nda akrabalarımız vardı. Annem Aygül Koçak, İstanbul Avcılar'da oturuyordu. Gölcük'e akrabalarımıza ziyarete gelmişlerdi ve depremi burada yaşadılar. Annem ile birlikte teyzem ve kuzenim yaşamlarını yitirdi. Acının haricinde hissedilen hiçbir şey yok. İnsanlar, pirinç dikilecek yere bina diktiler. Bizim yüreklerimiz de o enkazın altında bıraktılar. Bizim yüreğimiz hala o enkazın altından çıkmadı" dedi.

'O GECEYİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ’

Depremin yaşandığı geceyi unutamadığını söyleyen Serap Er, "Annem Şahsenem Yılmaz ile o dönem 13 yaşında olan kardeşim Hamza Yılmaz'ı kaybettim. 6 katlı binanın ikinci katında oturuyorlardı. Ev çok çürükmüş maalesef yıkıldı. Deprem unutulmuyor. Bizim için çok büyük bir acıydı. Sabah uyandığımızda her şey yıkık enkaz, toz duman. Benim yeni doğmuş bebeğim vardı. 40 günlük, şoka uğradık. O geceyi asla unutmayacağız. Kıyamet gibi bir şey dedik ama hiçbir şey geçmiş değil" diye konuştu.

Haberin Devamı

AİLESİNDEN 10 KİŞİ ENKAZ ALTINDA ÖLDÜ

17 Ağustos depreminde ailesinden 10 kişiyi kaybettiğini anlatan Mehmet Salih Tekinok ise "Gölcük Yenimahalle'de 5 katlı bina çöktü. Akrabalarımın çoğu bu binada oturuyordu. Bina tamamen çöktü. Apartman sakinlerinden 52 kişi yaşamını yitirdi. Bizim akrabalarımızdan 10 kişi vefat etti. Enkazdan bir tek yeğenim İsmail Tekin sağ çıktı" ifadelerini kullandı.

'AİLECE GÖÇÜK ALTINDA KALDIK'

18 yaşındaki oğlunu enkaz altında kaybettiğini ifade eden İlyas Şentürk, "Şehitler Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 3'üncü katında oturuyorduk. 18 yaşında olan oğlum Hakan Şentürk'ü depremde kaybettik. Eşim Hatice Şentürk yaklaşık 7 saat enkaz altında kaldı ve sağ kurtarıldı. Bizim oturduğumuz binada 7 kişi yaşamını yitirdi. Olayın olduğu 17 Ağustos günü neler yaşadıysak; bugün de aynı acıları yaşıyoruz. Ailece göçük altında kaldık. Allah, bir daha yaşatmasın. Rahatsızdım, oğlum ile annesi aynı odada yatmışlardı. Ranzada yatıyorlardı. Ranzada oğlum sıkıştı. Enkazdan çıkartılınca oğlum hastanede yaşamını yitirdi. Burada yaşadığımız için sık sık mezarlığa geliyor ve ziyaret ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

DEPREM ŞEHİTLİĞİNDE ANMA

Gölcük Belediyesi'nin 17 Ağustos Deprem şehitlerini anma programı kapsamında 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Burada yapılan anmaya Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, depremde yakınlarını kaybedenler, depremi yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.