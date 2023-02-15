Depremin 10'uncu gününde Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da ortaya çıkan korkunç yıkım, dron ile görüntülendi. Deprem felaketinin 10'uncu gününde Antakya'da çekilen dron görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü. Öte yandan, arama-kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kapladı.