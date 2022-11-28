Depremi yaşayan minik Elisa'dan Vali'ye mektup: "Sevgili vali amca, deprem oldu..."

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Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme Bahçeşehir'deki evinde yakalanan 8 buçuk yaşındaki Elisa Kandemir, depremin ardından sokağa çıktığında bölgede Türk Kızılay ve AFAD ekiplerini göremedi. Ekipleri göremeyince çok üzülen minik kız, Düzce Valisi Cevdet Atay'a mektup yazdı. Mektubunda Türk Kızılay ve AFAD ekiplerini Bahçeşehir'de göremediğini belirten Elisa, Vali Atay'dan bilgi istedi.

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Elisa'nın mektubunda şu satırlar yer aldı: "Sevgili vali amca, deprem oldu ve biz Bahçeşehir'de oturuyoruz. Ancak buraya Kızılay ve AFAD hiç gelmedi. Buradaki insanlarda mağdur oldu. İnsanlar sokakta kaldı. Eve çıkamadıkları için yemeksiz kaldılar. Örtü almayı unuttular. Kızılay gelseydi insanlara su, yiyecek ve battaniye verirdi. Çadırda kurarlardı. Biz okulda böyle öğrendik. Gerekli bilgi için beni bilgilendirir misiniz?"

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Mektubun sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Kızılay ekipleri, Elisa'nın evine gitti. Minik Elisa, Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer ve diğer kurumların temsilcileriyle birlikte Anıtpark Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Kızılay'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nde de ön toplantıya katılan Elisa Kandemir, giydiği kırmızı yeleği ile çadır kentte de vatandaşlarla buluştu. Depremde çok korktuğunu söyleyen Elisa, "Depremi yaşadım ve çok korktum. Deprem oldu, Kızılay ve AFAD hiç gelmedi. Buradaki insanlar mağdur oldu. Annem bunu sosyal medyada paylaşmış. İnsanlar da annemin bu paylaşımını beğenmiş" dedi. Yetkililer ile birlikte alanda incelemelerde bulunduğunu ve keyif aldığını ifade eden Elisa, "Çok mutlu oldum. Alan çok eğlenceliydi ve büyüyünce Kızılay da görev almak istiyorum" dedi.