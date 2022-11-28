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Depremi yaşayan minik Elisa'dan Vali'ye mektup: "Sevgili vali amca, deprem oldu..."

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#Düzce#Deprem#Mektup
Depremi yaşayan minik Elisadan Valiye mektup: Sevgili vali amca, deprem oldu...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 00:23

Düzce'de meydana gelen depremin ardından oturdukları bölgede Kızılay ve AFAD ekiplerini göremeyen 8 buçuk yaşındaki Elisa, Düzce Valisi Cevdet Atay'a mektup yazdı. Mektubunda, "Buraya Kızılay ve AFAD hiç gelmedi. Buradaki insanlarda mağdur oldu. Biz okulda böyle öğrendik. Gerekli bilgi için beni bilgilendirir misiniz?" yazan Elisa, Kızılay ekipleri ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

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Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme Bahçeşehir'deki evinde yakalanan 8 buçuk yaşındaki Elisa Kandemir, depremin ardından sokağa çıktığında bölgede Türk Kızılay ve AFAD ekiplerini göremedi. Ekipleri göremeyince çok üzülen minik kız, Düzce Valisi Cevdet Atay'a mektup yazdı. Mektubunda Türk Kızılay ve AFAD ekiplerini Bahçeşehir'de göremediğini belirten Elisa, Vali Atay'dan bilgi istedi.

Depremi yaşayan minik Elisadan Valiye mektup: Sevgili vali amca, deprem oldu...


"KIZILAY GELSEYDİ İNSANLARA SU, YİYECEK VE BATTANİYE VERİRDİ"

Elisa'nın mektubunda şu satırlar yer aldı: "Sevgili vali amca, deprem oldu ve biz Bahçeşehir'de oturuyoruz. Ancak buraya Kızılay ve AFAD hiç gelmedi. Buradaki insanlarda mağdur oldu. İnsanlar sokakta kaldı. Eve çıkamadıkları için yemeksiz kaldılar. Örtü almayı unuttular. Kızılay gelseydi insanlara su, yiyecek ve battaniye verirdi. Çadırda kurarlardı. Biz okulda böyle öğrendik. Gerekli bilgi için beni bilgilendirir misiniz?"

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Depremi yaşayan minik Elisadan Valiye mektup: Sevgili vali amca, deprem oldu...


MİNİK ELİSA YELEK GİYDİ, KIZILAY'IN ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Mektubun sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Kızılay ekipleri, Elisa'nın evine gitti. Minik Elisa, Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer ve diğer kurumların temsilcileriyle birlikte Anıtpark Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Kızılay'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nde de ön toplantıya katılan Elisa Kandemir, giydiği kırmızı yeleği ile çadır kentte de vatandaşlarla buluştu. Depremde çok korktuğunu söyleyen Elisa, "Depremi yaşadım ve çok korktum. Deprem oldu, Kızılay ve AFAD hiç gelmedi. Buradaki insanlar mağdur oldu. Annem bunu sosyal medyada paylaşmış. İnsanlar da annemin bu paylaşımını beğenmiş" dedi. Yetkililer ile birlikte alanda incelemelerde bulunduğunu ve keyif aldığını ifade eden Elisa, "Çok mutlu oldum. Alan çok eğlenceliydi ve büyüyünce Kızılay da görev almak istiyorum" dedi.

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Depremi yaşayan minik Elisadan Valiye mektup: Sevgili vali amca, deprem oldu...


"ELİSA MEKTUBU ÇOK İÇTEN YAZMIŞ”

Mektubu okur okumaz harekete geçtiklerini belirten Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, "Elisa'nın mektubunu okuduk. Çok içten yazmış. Kendi kelimelerini, kendi duygularını dile getirmiş. deprem meydana geldiği zaman kendi bulunduğu bölgede AFAD ve Kızılay’ın orada olmayışından bahsetmiş. İlin mülki idare amirine yazmış. Bu aslında, bir çocuğun okulda kendisine verilen eğitimin nasıl hayatında can bulduğunun da göstergesi. İhtiyaç halinde AFAD ve Kızılay'ı etrafında aradığının göstergesi. Olduğu muhitte vatandaşların evlerinde hasar olmadığı için çadır kent yok ama çocuğun gözü ile hem Kızılay’ın hem AFAD’ın hem diğer kuruluşların burada nasıl faaliyet gösterdiğini görelim istedik. Elisa, en küçük Kızılay gönüllülerinden bir tanesi oldu. Kendi gözüyle alandaki çalışmaları gördü. Buradaki ciddi çalışmayı gördü. Bizde bundan dolayı mutluyuz, yeni bir gönüllü kazandık" ifadelerini kullandı.

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