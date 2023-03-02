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Depremi oyunla unuttular

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#Deprem#Depremzede Çocuklar#Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi
Depremi oyunla unuttular
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 07:00

Depremlerden etkilenen 15 bin 310 kişi Trabzon’da yurtlarda, sosyal tesislerde, otellerde ve evlerde konaklıyor. Ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalan vatandaşlar, depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

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Kentte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi gönüllüleri de depremden etkilenen ailelerin çocuklarının uyum sürecini hızlandırmak ve motivasyonunu artırmak için etkinlik ve ziyaretler gerçekleştiriyor.

‘SEVGİYE MUHTAÇLAR’

Doğu Karadeniz Kız Yurdu’nu ziyaret eden gençler, çocuklarla halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar oynayıp şarkılar ve dans ederek depremin çocukların zihninde yarattığı etkiyi silmeye çalışıyor. Çocuklar da, Palyaço, Arı maya, Mickey Mouse kostümü giyen ziyaretçileriyle oyunlar oynayarak yaşadıklarını unutmaya çalışıyor. Gönüllülerden Merve Demirtaş, “Amacımız yaşadıkları travmalardan biraz olsun uzak tutabilmek. Özellikle çocuklar çok sevindi. Sevgiye muhtaçlar, kucaktan kucağa geziyorlar. Birlikte oyunlar oynuyoruz. Etkinliklerimiz her gün var. 15 kişi gönüllü olarak buradayız” dedi.

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Palyaço taklidi yaparak çocukları eğlendiren gönüllülerden Tufan Şahin de amaçlarının çocukların moralini yükseltebilmek olduğunu ifade etti. 

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#Deprem#Depremzede Çocuklar#Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi

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