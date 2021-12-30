Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 30 Aralık Kandilli son depremler listesi

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"Deprem mi oldu?" sorusu ile meydana gelen son depremler hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. İşte, 30 Aralık 2021 tarihli son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.30 06:31:01 36.1712 28.9233 13.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.30 06:29:00 36.9327 29.3715 4.4 -.- 1.9 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

2021.12.30 02:43:33 40.7940 27.4608 8.9 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel

2021.12.30 02:19:57 39.9968 40.0793 18.9 -.- 1.9 -.- YENIKOY-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel

2021.12.30 02:06:37 35.0850 25.2088 14.0 -.- 4.1 4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.30 01:57:05 38.9825 26.5377 17.2 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.30 01:09:35 38.9505 26.1208 13.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.30 00:45:48 37.0687 28.3890 12.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2021.12.29 23:50:46 39.1620 25.7510 9.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.12.29 23:45:04 39.0132 26.5340 11.1 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.29 23:40:10 38.8650 43.5015 5.0 -.- 2.2 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel

2021.12.29 23:30:26 38.9027 43.6575 17.5 -.- 1.4 -.- OVAPINAR-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.12.29 23:25:13 39.1262 25.7553 6.1 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.12.29 23:23:16 38.2517 42.5873 5.0 -.- 1.9 -.- INCIRLI-HIZAN (BITLIS) İlksel

2021.12.29 23:22:43 35.1667 26.6893 19.1 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.29 23:20:58 38.2093 42.5783 5.0 -.- 2.4 -.- AKCEVRE-HIZAN (BITLIS) İlksel

2021.12.29 23:13:24 35.2497 26.4410 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.29 23:05:23 37.4588 30.3855 5.0 -.- 1.7 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.12.29 23:00:50 37.3933 36.0195 17.8 -.- 1.1 -.- AZAPLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel