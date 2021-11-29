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Depremi mi oldu? Nerede deprem oldu? 29 Kasım Kandilli son depremler listesi

#Deprem#Son Depremler#Son Dakika
Depremi mi oldu Nerede deprem oldu 29 Kasım Kandilli son depremler listesi

Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 29 Kasım 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu...

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"Deprem mi oldu?" sorusu ile meydana gelen son depremler hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. İşte, 29 Kasım 2021 tarihli son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.29 07:00:54 40.7108 29.9162 11.7 -.- 2.2 -.- PANAYIR-GOLCUK (KOCAELI) İlksel
2021.11.29 05:55:41 40.8088 28.0115 16.2 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.11.29 05:43:36 37.8960 28.7507 13.9 -.- 2.4 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2021.11.29 05:27:56 37.8867 27.1360 9.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.29 04:36:34 34.1972 27.1285 12.3 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.29 02:04:34 37.4570 35.8932 17.2 -.- 3.1 3.0 BUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.11.29 01:16:35 37.6773 26.0087 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.29 01:00:31 38.9747 27.9202 2.5 -.- 2.4 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.11.28 23:15:36 37.0275 35.7775 15.1 -.- 1.2 -.- BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.11.28 22:13:28 38.5592 43.1423 5.0 -.- 3.4 3.6 VAN GOLU İlksel
2021.11.28 20:20:08 39.7010 41.7375 11.7 -.- 1.8 -.- ASAGIKIZILKALE-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.28 19:41:12 37.2653 28.4063 5.0 -.- 1.5 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2021.11.28 17:33:29 40.7903 31.5185 0.0 -.- 2.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2021.11.28 16:44:30 38.3510 38.8797 7.3 -.- 1.5 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.28 15:29:16 38.2655 42.3460 5.4 -.- 2.2 -.- COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) İlksel
2021.11.28 15:13:53 39.4552 28.2367 18.6 -.- 1.3 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2021.11.28 14:29:16 39.5598 40.9003 6.6 -.- 2.5 -.- PARMAKSIZ-CAT (ERZURUM) İlksel
2021.11.28 13:49:24 37.8920 26.9422 3.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.28 13:28:34 38.0237 27.1137 9.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.28 12:37:41 35.7917 27.9780 3.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.28 12:30:48 38.0110 27.2142 6.1 -.- 1.5 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.11.28 11:12:57 34.9668 26.3130 9.2 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (2021.11.28 11:12:57)
2021.11.28 09:04:33 38.3138 42.4580 4.1 -.- 2.6 -.- YOGURTLU-HIZAN (BITLIS) İlksel
2021.11.28 08:54:20 42.6488 43.2285 5.0 -.- 2.6 -.- GURCISTAN İlksel
2021.11.28 04:21:13 38.7647 40.9667 16.6 -.- 1.5 -.- GENCTAVUS-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2021.11.27 23:55:35 37.7838 25.7008 9.3 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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#Deprem#Son Depremler#Son Dakika

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