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Depremi kaydederken binanın altında kaldı: O anlar kamerada

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#Deprem#Bina#Malatya
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 13:29

Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremde Malatya'da bir binanın yıkıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Depremin hemen ardından bir bina yıkılırken, o anı görüntülediği sırada göçük altında kalan şahsın kısa süre sonra kurtarıldığı öğrenildi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Yıkımına neden olan deprem anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Depremin etkilendiği Malatya'da ikinci depremin gerçekleşmesinin hemen ardından bir bina yıkıldı. Sarsıntı sırasında sürekli 'Ya Rabbi tövbe, ya Rabbi tövbe' diye o anları görüntüleyen kişi, bir süre sonra yıkılan binanın enkazında kaldı. Şahsın kısa süre sonra enkazdan çıkarıldığı öğrenildi.

Görüntülerde ikinci depremle birlikte ortalığı toz bulutunun kapladığı, büyük bir panik yaşandığı ve ardından kaçan vatandaşların üzerine bir binanın yıkıldığı görülüyor.

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#Deprem#Bina#Malatya

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